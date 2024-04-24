Замминистра обороны отправлен в СИЗО на два месяца

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов отправлен в СИЗО. Такое решение принято постановлением Басманного районного суда города Москвы. Он пробудет там два месяца, до 23 июня, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Иванов, занимая должность заместителя обороны РФ, курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны.
Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.
Также два месяца в СИЗО проведет фигурант по делу о получении взятки Сергей Бородин.