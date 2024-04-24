properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Замминистра обороны отправлен в СИЗО на два месяца

Замминистра обороны отправлен в СИЗО на два месяца

24 апреля 2024, 14:49
Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы
Тимура Иванова обвиняют во взятке в особо крупном размере.

Заместитель министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов отправлен в СИЗО. Такое решение принято постановлением Басманного районного суда города Москвы. Он пробудет там два месяца, до 23 июня, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Иванову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Иванов, занимая должность заместителя обороны РФ, курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны.

Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления — получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны.

Также два месяца в СИЗО проведет фигурант по делу о получении взятки Сергей Бородин.

#Общество#Взятка#Министерство
Подпишитесь
На Парковом могут построить взрослую и детскую поликлиники
Сегодня, 11:27
Пермского бизнесмена отправили в колонию за хищение 299 миллионов у авиазавода
Сегодня, 11:23
Фото. Райское место построят в Перми почти за три миллиона рублей
Сегодня, 12:09
Стало известно место в Перми в рейтинге городов с самой вкусной шаурмой
Сегодня, 12:05
Пермский депутат временно возглавил Соликамск после ухода мэра
Сегодня, 12:05
Хороший, плохой, невнятный. Каким получился сериал по игре Fallout
Сегодня, 07:10
"