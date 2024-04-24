Замминистра обороны РФ Тимура Иванова арестовали за взятку. Что ему грозит

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
В Москве арестовали замминистра обороны РФ Тимура Иванова. 23 апреля его задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. 24 апреля суд отправил Иванова под арест до 23 июня. На должности зама он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны, сообщает VSE42.ru.
Следствие считает, что Иванов вступил в преступный сговор, чтобы получить взятку в виде оказания услуг имущественного характера при проведении работ для нужд Минобороны. Еще одного фигуранта дела о взятке также отправили под арест.
Замминистру грозит штраф от 3 до 5 млн рублей, срок за решеткой от 8 до 15 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки или без штрафа
Тимур Иванов занимает должность заместителя с мая 2016 года. С февраля 2022 года находится под санкциями за поддержку специальной военной операции.