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Андрей Мерзликин поделился видео со снегопадом, накрывшим Пермь 24 апреля

Андрей Мерзликин поделился видео со снегопадом, накрывшим Пермь 24 апреля

25 апреля 2024, 07:38
Фото: Личная страница Андрея Мерзликина во ВКонтакте
25 апреля у актера пройдет концерт «Искусство побеждать» по роману Михаила Шолохова.

Российский актер Андрей Мерзликин поделился видео с апрельским снегопадом в Перми. Снег накрыл краевую столицу 24 апреля. Видеообращение Мерзликина появилось в телеграм-канале «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ».

«Пермь — это постоянный и круглосуточный Новый год и снег», — говорит актер на видео. Сегодня, 25 апреля, у звезды пройдет концерт «Искусство побеждать» по произведению Михаила Шолохова «Они сражались за Родину».

Ранее Андрей Мерзликин принял участие в съемках сериала «Територия» (16+), снятого в Пермском крае.

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#Видео#Пермь#Снегопад#Территория#Андрей Мерзликин
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