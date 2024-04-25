Андрей Мерзликин поделился видео со снегопадом, накрывшим Пермь 24 апреля

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Российский актер Андрей Мерзликин поделился видео с апрельским снегопадом в Перми. Снег накрыл краевую столицу 24 апреля. Видеообращение Мерзликина появилось в телеграм-канале «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ».
«Пермь — это постоянный и круглосуточный Новый год и снег», — говорит актер на видео. Сегодня, 25 апреля, у звезды пройдет концерт «Искусство побеждать» по произведению Михаила Шолохова «Они сражались за Родину».
Ранее Андрей Мерзликин принял участие в съемках сериала «Територия» (16+), снятого в Пермском крае.