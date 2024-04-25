Авито и российские знаменитости привлекли внимание к проблеме аутизма

«Название проекта „Человек дождя“ напоминает историю о том, как постепенное познание и понимание другого человека ведёт к его принятию и любви. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о жизни с РАС, обратили внимание на таких детей. Мы верим, что знания приведут к пониманию и принятию, и в итоге сделают всех нас немного лучше», — отмечает Сергей Пивень, управляющий партнёр Авито.