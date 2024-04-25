Авито и российские знаменитости привлекли внимание к проблеме аутизма

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Фонд оказывает помощь семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра и другими нарушениями развития. Центральным его элементом стала коллекция дождевиков для детей и взрослых, представленная в шести цветах. Некоторые модели кастомизированы при участии супермодели Натальи Водяновой, писателя и драматурга Александра Цыпкина, а также актёров Льва Зулькарнаева и Ярослава Могильникова.
«Презентация совместной коллекции фонда и Авито проходит в апреле не случайно, ведь это всемирный месяц осведомлённости об аутизме — наиболее распространённой особенности развития. Яркая акция „Человек дождя“, в которой участвуют дети с аутизмом, поможет фонду реализовать программы поддержки для таких детей и распространить информацию об аутизме, рассказав обществу об аутичных людях. Таким образом, вместе с Авито мы делаем наше общество более инклюзивным и открытым для людей с различными особенностями», — говорит Ася Залогина, президент фонда «Обнажённые сердца».
Известно, что средства от продажи дождевиков будут направлены на развитие программ фонда.
Первый детский дождевик был продан на аукционе во время благотворительного вечера за 25 тысяч рублей. Коллекция дождевиков была представлена на показе детского модельного агентства Bambi Management Михаила Токарева. Вместе с профессиональными моделями на сцену вышли дети, находящиеся под опекой фонда «Обнажённые сердца», и их родители.
«Название проекта „Человек дождя“ напоминает историю о том, как постепенное познание и понимание другого человека ведёт к его принятию и любви. Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о жизни с РАС, обратили внимание на таких детей. Мы верим, что знания приведут к пониманию и принятию, и в итоге сделают всех нас немного лучше», — отмечает Сергей Пивень, управляющий партнёр Авито.