Более 300 жителей Пермского края пострадали от клещей с начала сезона

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
В Прикамье с начала весны от присасывания клещей пострадали 317 человек, среди них 110 детей. Такие данные по обратившимся в медицинские организации региона опубликовало краевое Управление Роспотребнадзора.
По статистике, первые ранговые места по случаям нападения клещей на прикамцев занимают Пермский муниципальный район, Краснокамский городской округ, Пермь, Чайковский городской округ, Березовский и Добрянский муниципальные округа. Лабораторные исследования показали, что в 35% случаев снятые с пострадавших клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 2,9% моноцитарным эрлихиозом человека, в 0,5% клещевым вирусным энцефалитом.
Эффективным средством защиты от клещевого энцефалита является прививка. При этом завершить прививочный курс необходимо за две недели до въезда в природную территорию.