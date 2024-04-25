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Клещи напали более чем на сотню детей в Прикамье с начала весны 2024 года

Более 300 жителей Пермского края пострадали от клещей с начала сезона

25 апреля 2024, 12:35
Фото: 1MI

Клещи напали более чем на сотню детей в Прикамье с начала весны 2024 года

Ежегодно показатели заболеваемости в регионе превышают показатели Российской Федерации по клещевому энцефалиту и иксодовому клещевому боррелиозу (болезнь Лайма).

В Прикамье с начала весны от присасывания клещей пострадали 317 человек, среди них 110 детей. Такие данные по обратившимся в медицинские организации региона опубликовало краевое Управление Роспотребнадзора.

По статистике, первые ранговые места по случаям нападения клещей на прикамцев занимают Пермский муниципальный район, Краснокамский городской округ, Пермь, Чайковский городской округ, Березовский и Добрянский муниципальные округа. Лабораторные исследования показали, что в 35% случаев снятые с пострадавших клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 2,9% моноцитарным эрлихиозом человека, в 0,5% клещевым вирусным энцефалитом.

Эффективным средством защиты от клещевого энцефалита является прививка. При этом завершить прививочный курс необходимо за две недели до въезда в природную территорию.

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#Общество#Пермь#Клещи#Роспотребнадзор
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