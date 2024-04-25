Более 300 жителей Пермского края пострадали от клещей с начала сезона

По статистике, первые ранговые места по случаям нападения клещей на прикамцев занимают Пермский муниципальный район, Краснокамский городской округ, Пермь, Чайковский городской округ, Березовский и Добрянский муниципальные округа. Лабораторные исследования показали, что в 35% случаев снятые с пострадавших клещи были инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 2,9% моноцитарным эрлихиозом человека, в 0,5% клещевым вирусным энцефалитом.