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Суд изменил приговор бывшему вице-премьеру правительства Прикамья Елене Лопаевой

Бывшему вице-премьеру правительства Прикамья ужесточили приговор

25 апреля 2024, 11:56
Фото: properm.ru

Суд изменил приговор бывшему вице-премьеру правительства Прикамья Елене Лопаевой

Защита Елены Лопаевой просила оправдать ее.

Суд изменил приговор экс-вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой. Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда назначила виновной дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности и выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции на госслужбе и в органах местного самоуправления. Запрет будет действовать один год.

Ранее в прениях сторон гособвинитель Светлана Плотникова просила лишить Елену Лопаеву права занимать должности на государственной службе в течение 2,5 лет. В остальной части приговор оставлен без изменения, сообщили в пресс-службе краевого суда. Апелляционные жалобы адвоката Александра Березина и осужденной не удовлетворены.

31 января текущего года Ленинский районный суд приговорил Елену Лопаеву к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Ее признали виновной в хищении средств фонда «Содействие XXI век» на сумму 68 млн рублей. Адвокат Лопаевой просил отменить приговор, сама Елена не признала вину.

Прокуратура обжалует приговор бывшей вице-премьеру правительства Прикамья
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#Общество#Суд#Возле кормушки#Пермь#Прокуратура#Содействие XXI век#Лопаева
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