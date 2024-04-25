Бывшему вице-премьеру правительства Прикамья ужесточили приговор

Суд изменил приговор экс-вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой. Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда назначила виновной дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности и выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции на госслужбе и в органах местного самоуправления. Запрет будет действовать один год.