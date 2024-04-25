Бывшему вице-премьеру правительства Прикамья ужесточили приговор

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Суд изменил приговор экс-вице-премьеру правительства Пермского края Елене Лопаевой. Судебная коллегия по уголовным делам Пермского краевого суда назначила виновной дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности и выполнять организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции на госслужбе и в органах местного самоуправления. Запрет будет действовать один год.
Ранее в прениях сторон гособвинитель Светлана Плотникова просила лишить Елену Лопаеву права занимать должности на государственной службе в течение 2,5 лет. В остальной части приговор оставлен без изменения, сообщили в пресс-службе краевого суда. Апелляционные жалобы адвоката Александра Березина и осужденной не удовлетворены.
31 января текущего года Ленинский районный суд приговорил Елену Лопаеву к 4 годам колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. Ее признали виновной в хищении средств фонда «Содействие XXI век» на сумму 68 млн рублей. Адвокат Лопаевой просил отменить приговор, сама Елена не признала вину.