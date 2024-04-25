Что с 532 самокатами, которые взяли в заложники пермские власти? Отвечают в мэрии

Кикшеринги Whoosh и Urent до сих пор не выкупили свои электросамокаты со штрафстоянок. В пресс-службе мэрии Перми пояснили Properm.ru, все 532 самоката остаются в местах хранения. Это то количество самокатов, которые эвакуировали за первые три дня апреля.