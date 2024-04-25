Что с 532 самокатами, которые взяли в заложники пермские власти? Отвечают в мэрии

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Кикшеринги Whoosh и Urent до сих пор не выкупили свои электросамокаты со штрафстоянок. В пресс-службе мэрии Перми пояснили Properm.ru, все 532 самоката остаются в местах хранения. Это то количество самокатов, которые эвакуировали за первые три дня апреля.
В Whoosh изданию Properm.ru не объяснили, почему компания не забирает электросамокаты, отметив, что «процесс идет».
Ранее в центре Перми и еще на 38 улицах запретили парковку самокатов вне велопарковок. Whoosh и Urent все равно начали сезон в городе, несмотря на репрессивные изменения. Однако 15 апреля обе компании прекратили работу.
В Whoosh отмечали, что компания начала работу в соответствии с новыми правилами, они не размещали электросамокаты в зоне запрета, однако это не остановило чиновников от эвакуации средств индивидуальной мобильности.
За эвакуацию одного электросамоката нужно заплатить 1,5 тыс. рублей, а также еще по 100 рублей за каждый день хранения.