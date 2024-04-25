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Кикшеринги до сих пор не выкупили электросамокаты, эвакуированные властями Перми

Что с 532 самокатами, которые взяли в заложники пермские власти? Отвечают в мэрии

25 апреля 2024, 09:17
Фото: properm.ru

Кикшеринги до сих пор не выкупили электросамокаты, эвакуированные властями Перми

Самокаты все еще хранятся на штрафстоянках.

Кикшеринги Whoosh и Urent до сих пор не выкупили свои электросамокаты со штрафстоянок. В пресс-службе мэрии Перми пояснили Properm.ru, все 532 самоката остаются в местах хранения. Это то количество самокатов, которые эвакуировали за первые три дня апреля.

В Whoosh изданию Properm.ru не объяснили, почему компания не забирает электросамокаты, отметив, что «процесс идет».

Ранее в центре Перми и еще на 38 улицах запретили парковку самокатов вне велопарковок. Whoosh и Urent все равно начали сезон в городе, несмотря на репрессивные изменения. Однако 15 апреля обе компании прекратили работу.

В Whoosh отмечали, что компания начала работу в соответствии с новыми правилами, они не размещали электросамокаты в зоне запрета, однако это не остановило чиновников от эвакуации средств индивидуальной мобильности. 

За эвакуацию одного электросамоката нужно заплатить 1,5 тыс. рублей, а также еще по 100 рублей за каждый день хранения.

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