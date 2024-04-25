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Published Сегодня, 03:04

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Updated Сегодня, 03:05

Девушка, которую голой нашли в лесу в Прикамье, была знакома с подозреваемым

Девушка, которую голой нашли в лесу в Прикамье, была знакома с подозреваемым

25 апреля 2024, 03:04
Фото: 1MI / соцсети погибшей
Подросток, подозреваемый в убийстве, задержан.

Убитая молодая мать из Прикамья, которую не могли найти несколько дней, была знакома с подозреваемым. 21-летняя Александра Шелунцова ушла из дома, чтобы накопать червей по просьбе отца. Через несколько дней ее нашли голой в лесу возле детского сада.

Подруга погибшей рассказала изданию News.ru, что Александра была знакома с парнем 2008 года рождения, которого задержали по подозрению в убийстве, поэтому могла пойти с ним куда-то. По словам подруги, в Александра в 19 лет вышла замуж, у нее остался маленький ребенок.

Муж Александры рассказывал, что супруга скончалась из-за удушения. Судя по камерам, перед смертью она шла рядом с высоким парнем.

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#Пермь#Убийство#Ск
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