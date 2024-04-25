Девушка, которую голой нашли в лесу в Прикамье, была знакома с подозреваемым

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Убитая молодая мать из Прикамья, которую не могли найти несколько дней, была знакома с подозреваемым. 21-летняя Александра Шелунцова ушла из дома, чтобы накопать червей по просьбе отца. Через несколько дней ее нашли голой в лесу возле детского сада.
Подруга погибшей рассказала изданию News.ru, что Александра была знакома с парнем 2008 года рождения, которого задержали по подозрению в убийстве, поэтому могла пойти с ним куда-то. По словам подруги, в Александра в 19 лет вышла замуж, у нее остался маленький ребенок.
Муж Александры рассказывал, что супруга скончалась из-за удушения. Судя по камерам, перед смертью она шла рядом с высоким парнем.