Девушка, которую голой нашли в лесу в Прикамье, была знакома с подозреваемым

Подруга погибшей рассказала изданию News.ru, что Александра была знакома с парнем 2008 года рождения, которого задержали по подозрению в убийстве, поэтому могла пойти с ним куда-то. По словам подруги, в Александра в 19 лет вышла замуж, у нее остался маленький ребенок.