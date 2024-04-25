Экс-депутат краевого Заксобрания остаётся в СИЗО Перми

В настоящее время Заворохин отбывает наказание не в колонии общего режима, а в СИЗО №1, где содержится на облегченных условиях. По мнению адвоката, это свидетельствует об исключительно положительных данных Заворохина. Ранее администрация исправительной колонии №29, где сначала отбывал наказание экс-депутат, пришла к выводу, что «цели исправления осужденного достигнуты, стабильное правопослушное поведение сформировано в полной мере, целесообразно перевести в колонию-поселение», сообщает издание. В свою очередь представитель СИЗО №1 оставил этот вопрос на усмотрение суда.