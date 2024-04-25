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Экс-депутат краевого Заксобрания остаётся в СИЗО Перми

Экс-депутат краевого Заксобрания остаётся в СИЗО Перми

25 апреля 2024, 13:26
Фото: properm.ru
Егор Заворохин пытался перевестись в колонию-поселение.

Мотовилихинский суд Перми отказался смягчить наказание бывшему исполнительному директору ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского», экс-депутату краевого Заксобрания Егору Заворохину. Ходатайство Заворохина о переводе его в колонию-поселение было рассмотрено судом 17 апреля. Первым внимание на решение суда обратил «Коммерсант-Прикамье».

В настоящее время Заворохин отбывает наказание не в колонии общего режима, а в СИЗО №1, где содержится на облегченных условиях. По мнению адвоката, это свидетельствует об исключительно положительных данных Заворохина. Ранее администрация исправительной колонии №29, где сначала отбывал наказание экс-депутат, пришла к выводу, что «цели исправления осужденного достигнуты, стабильное правопослушное поведение сформировано в полной мере, целесообразно перевести в колонию-поселение», сообщает издание. В свою очередь представитель СИЗО №1 оставил этот вопрос на усмотрение суда.

Мотовилихинский суд, после изучения предоставленных материалов, пришел к выводу, что «за весь период отбывания у осужденного Заворохина наблюдалось нестабильное поведение, в связи с чем, нельзя сделать вывод о том, что у осужденного сформировалось стойкое уважительное отношение к человеку, обществу, труду, нормам и правилам человеческого общежития». В итоге ходатайство о переводе в колонию-поселение было отклонено, Заворохин продолжит отбывать наказание в хозяйственном отряде СИЗО №1.

В августе прошлого года Егора Заворохина признали банкротом. Решение вынес Арбитражный суд Пермского края. В суд с заявлением о признании Заворохина банкротом обратился Сергей Федорец — брат жены Заворохина. Он объяснял требования наличием долга, размер которого не уточняется.

В 2019 году Егора Заворохина осудили на 6,5 лет колонии за хищение имущества завода. В июле 2023 года он попытался обжаловать отказ об УДО, но Пермский краевой суд оставил решение районного суда без изменения.

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#Общество#Суд#Пермь#Заворохин#Егор заворохин
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