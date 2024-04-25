Эксперт рассказал, почему цены на авиабилеты в России увеличатся в 3-4 раза

Однако раньше государство вкладывало в авиацию больше субсидий. В 2022 году было вложено 170 млрд рублей, в 2023 — 60 млрд рублей, а в 2024 году — лишь 25 млрд рублей. Поэтому в текущем году отрасль должна справиться сама, и делать это она будет, повышая цены. Тем более, спрос тоже растет, соответственно, увеличивается и цена на билеты.