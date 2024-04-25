Эксперт рассказал, почему цены на авиабилеты в России увеличатся в 3-4 раза

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Авиаэксперт, главный редактор портала «АВИА.РУ» Роман Гусаров рассказал корреспонденту «Новых известий», почему ожидается значительный рост цен на авиарейсы и какие направления будут самыми дорогими для россиян.
Эксперт отмечает, что цены растут в пик спроса. На популярных у наших путешественниках направлениях, таких как Турция, Египет или Юго-Восточная Азия авиабилеты могут подорожать как минимум в два раза или даже выше. К слову, это не первое подорожание: за первый квартал текущего года цены поднялись на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Однако раньше государство вкладывало в авиацию больше субсидий. В 2022 году было вложено 170 млрд рублей, в 2023 — 60 млрд рублей, а в 2024 году — лишь 25 млрд рублей. Поэтому в текущем году отрасль должна справиться сама, и делать это она будет, повышая цены. Тем более, спрос тоже растет, соответственно, увеличивается и цена на билеты.
По словам Романа Гусарова, рост цен составил 25% только в первом квартале нынешнего года. Далее он будет сдержаннее — в среднем на 10-15%. Цены на билеты могут вырасти в два и более раза на отдельных направлениях по сравнению с зимними тарифами.
На внутренних рейсах цены будут стабильными, кроме курортов наподобие Сочи, прогнозирует Гусаров. Цены на авиабилеты горящих туров в пик сезона будут в несколько раз выше, чем у тех, что куплены заблаговременно.
Из-за ударов дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам стало дорожать топливо. Стоимость его обычно закладывается в стоимость авиабилета, притом заложен годовой рост. Однако сейчас все зависят от санкций и политической ситуации. Треть стоимость билета — это авиатопливо. Также в стоимость входят сборы на содержание аэропортов, индексация цен в связи с инфляцией и лизинг лайнеров.
Часть российского авиапарка находится в зарубежном лизинге, который измеряется в евро, а курс евро колеблется. Если валюта дорожает, то суммы за лизинг тоже, и это входит в ценообразование. Также подорожало на 40% ремонтно-техническое обслуживание самолетов, подорожали и запчасти к самолетам. Все оборудование и запчасти — импортные, это втридорога ввозится в Россию по параллельному импорту, поэтому растут цены.
Средняя стоимость авиабилета, по статистике Росстата, составляет около 7,5 тыс. рублей за 1 тыс. км. Цены на перелеты внутри России и в другие страны будут расти неравномерно — где-то в два раза, а где-то на 5%.
По данным сайта по поиску авиабилетов Aviasales, в мае можно улететь из Перми в Египет за 16,4 тыс. рублей в одну сторону с пересадкой в Москве. В Анталью самый дешевый билет стоит немного меньше — от 16,1 тыс. рублей.