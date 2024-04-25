properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

В России ожидается рост цен на авиабилеты в 3-4 раза

Эксперт рассказал, почему цены на авиабилеты в России увеличатся в 3-4 раза

25 апреля 2024, 11:13
Фото: unsplash.com

В России ожидается рост цен на авиабилеты в 3-4 раза

О грядущих изменениях в сфере авиаперелетов узнали журналисты.

Авиаэксперт, главный редактор портала «АВИА.РУ» Роман Гусаров рассказал корреспонденту «Новых известий», почему ожидается значительный рост цен на авиарейсы и какие направления будут самыми дорогими для россиян.

Почему растут цены на перелеты

Эксперт отмечает, что цены растут в пик спроса. На популярных у наших путешественниках направлениях, таких как Турция, Египет или Юго-Восточная Азия авиабилеты могут подорожать как минимум в два раза или даже выше. К слову, это не первое подорожание: за первый квартал текущего года цены поднялись на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Однако раньше государство вкладывало в авиацию больше субсидий. В 2022 году было вложено 170 млрд рублей, в 2023 — 60 млрд рублей, а в 2024 году — лишь 25 млрд рублей. Поэтому в текущем году отрасль должна справиться сама, и делать это она будет, повышая цены. Тем более, спрос тоже растет, соответственно, увеличивается и цена на билеты.

По словам Романа Гусарова, рост цен составил 25% только в первом квартале нынешнего года. Далее он будет сдержаннее — в среднем на 10-15%. Цены на билеты могут вырасти в два и более раза на отдельных направлениях по сравнению с зимними тарифами.

На внутренних рейсах цены будут стабильными, кроме курортов наподобие Сочи, прогнозирует Гусаров. Цены на авиабилеты горящих туров в пик сезона будут в несколько раз выше, чем у тех, что куплены заблаговременно.

Что влияет на стоимость авиаперелетов

Из-за ударов дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам стало дорожать топливо. Стоимость его обычно закладывается в стоимость авиабилета, притом заложен годовой рост. Однако сейчас все зависят от санкций и политической ситуации. Треть стоимость билета — это авиатопливо. Также в стоимость входят сборы на содержание аэропортов, индексация цен в связи с инфляцией и лизинг лайнеров.

Часть российского авиапарка находится в зарубежном лизинге, который измеряется в евро, а курс евро колеблется. Если валюта дорожает, то суммы за лизинг тоже, и это входит в ценообразование. Также подорожало на 40% ремонтно-техническое обслуживание самолетов, подорожали и запчасти к самолетам. Все оборудование и запчасти — импортные, это втридорога ввозится в Россию по параллельному импорту, поэтому растут цены.

Средняя стоимость авиабилета, по статистике Росстата, составляет около 7,5 тыс. рублей за 1 тыс. км. Цены на перелеты внутри России и в другие страны будут расти неравномерно — где-то в два раза, а где-то на 5%.

По данным сайта по поиску авиабилетов Aviasales, в мае можно улететь из Перми в Египет за 16,4 тыс. рублей в одну сторону с пересадкой в Москве. В Анталью самый дешевый билет стоит немного меньше — от 16,1 тыс. рублей.

Читайте также:
Почему «Турецкие авиалинии» отказывают в перелете россиянам? РазбираемсяСпециалисты рассказали, как подготовиться к поездке с кошкойМетели и риск схода лавин. Экспедиция из Перми прошла по труднодоступным горам
#Общество#Аэропорт#Туризм#Путешествия#Авиарейсы#Рост цен#Рейсы
Подпишитесь
Кикшеринги до сих пор не выкупили электросамокаты, эвакуированные властями Перми
Сегодня, 09:17
Где можно жарить шашлыки в Пермском крае и как их приготовить
Сегодня, 08:34
Приставы стали в два раза чаще запрещать должникам из Прикамья покидать страну
Сегодня, 07:37
Синоптик рассказал, каким будет май в Перми
Сегодня, 06:30
Пермяков призвали не посещать Каменный город и Усьвинские Столбы
Сегодня, 07:00
Почему они в моем огороде? Собственники участков в долине Уинки борются за свою землю
Сегодня, 02:00
"