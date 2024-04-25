properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:35

Published Сегодня, 04:35

Modified Сегодня, 04:37

Updated Сегодня, 04:37

Сервис кикшеринга Whoosh запустит в Перми прокат электровелосипедов

Электросамокаты в Пермь пока не вернутся, но их заменят электровелосипеды

25 апреля 2024, 04:35
Фото: whoosh-bike.ru

Сервис кикшеринга Whoosh запустит в Перми прокат электровелосипедов

В компании оспаривают репрессивные изменения для самокатов через прокуратуру.

Компания Whoosh в конце апреля в пилотном режиме запустит прокат электровелосипедов в Перми. Изданию Properm.ru пояснили, что в ближайшие дни в городе появится 200 велосипедов, позже их количество будет расти. В компании называют это единственным решением, которое они вынуждены принять из-за запрета на парковку электросамокатов в центре города.

Важно, что электровелосипеды не являются средствами индивидуальной мобильности, как электросамокаты, поэтому запрет на их парковку в центре города на действует. Скорость электровелосипедов ограничена скоростью 20 км/ч.

«Мы считаем принятые поправки незаконными и не соответствующими действующему законодательству. Однако мы начали сезон в соответствии с новыми правилами и не размещали самокаты в зоне запрета — что не помешало администрации начать их эвакуировать. Сервис Whoosh по-прежнему готов к конструктивному диалогу с властями, в том числе — к обсуждению точек и правил размещения парковок, а также других условий работы сервисов кикшеринга в Перми», — пояснили в компании.

В Whoosh отметили, что оспаривают принятые поправки для электросамокатов в прокуратуре и через суд. Пока неизвестно, сколько будет длиться эта процедура.

Как нужно передвигаться на электровелосипедах? Пользователям необходимо передвигаться по велодорожкам. Если их нет, то по обочине дороги, на которой действует ограничение скорости до 60 км/ч. В случае, если такой возможности нет — по тротуару.

Читайте также:
Комитет гордумы одобрил репрессивные изменения для электросамокатов в ПермиВ Перми — как в Париже. Тоже нельзя прокатиться на арендованном самокатеСервисы проката электросамокатов перестали работать в Перми
#Пермь#Электросамокаты#Сим
Подпишитесь
Почему они в моем огороде? Собственники участков в долине Уинки борются за свою землю
Сегодня, 02:00
Зима снова вернулась! Пермь за месяц до начала лета накрыл сильный снег
Сегодня, 02:45
Пермяков предупреждают о новой схеме обмана с полисом ОМС
Сегодня, 03:51
Девушка, которую голой нашли в лесу в Прикамье, была знакома с подозреваемым
Сегодня, 03:04
Пермского бизнесмена отправили в колонию за хищение 299 миллионов у авиазавода
Вчера, 11:23
Хороший, плохой, невнятный. Каким получился сериал по игре Fallout
Вчера, 07:10
"