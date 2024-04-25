Электросамокаты в Пермь пока не вернутся, но их заменят электровелосипеды

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
Modified Сегодня, 04:37
Updated Сегодня, 04:37
Компания Whoosh в конце апреля в пилотном режиме запустит прокат электровелосипедов в Перми. Изданию Properm.ru пояснили, что в ближайшие дни в городе появится 200 велосипедов, позже их количество будет расти. В компании называют это единственным решением, которое они вынуждены принять из-за запрета на парковку электросамокатов в центре города.
Важно, что электровелосипеды не являются средствами индивидуальной мобильности, как электросамокаты, поэтому запрет на их парковку в центре города на действует. Скорость электровелосипедов ограничена скоростью 20 км/ч.
«Мы считаем принятые поправки незаконными и не соответствующими действующему законодательству. Однако мы начали сезон в соответствии с новыми правилами и не размещали самокаты в зоне запрета — что не помешало администрации начать их эвакуировать. Сервис Whoosh по-прежнему готов к конструктивному диалогу с властями, в том числе — к обсуждению точек и правил размещения парковок, а также других условий работы сервисов кикшеринга в Перми», — пояснили в компании.
В Whoosh отметили, что оспаривают принятые поправки для электросамокатов в прокуратуре и через суд. Пока неизвестно, сколько будет длиться эта процедура.
Как нужно передвигаться на электровелосипедах? Пользователям необходимо передвигаться по велодорожкам. Если их нет, то по обочине дороги, на которой действует ограничение скорости до 60 км/ч. В случае, если такой возможности нет — по тротуару.