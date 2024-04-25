Где можно жарить шашлыки в Пермском крае и как их приготовить

В Правилах противопожарного режима сказано, что использовать открытый огонь и разводить костры нужно в специальных несгораемых емкостях — например, мангалах или жаровнях. При этом на садовых или огородных земельных участках расстояние от очага горения до зданий, сооружений и других построек должно быть не менее 5 метров. Также необходимо очистить от горючих материалов участок вокруг емкости в радиусе не менее 2 метров.