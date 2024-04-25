Где можно жарить шашлыки в Пермском крае и как их приготовить

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
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Updated Сегодня, 08:36
Нормы пожарной безопасности в нашем регионе установлены постановлением правительства Пермского края от 22 марта 2023 года №195-П «Об усилении мер пожарной безопасности на территории Пермского края в весенне-летний пожароопасный сезон» предусмотрены два периода особого противопожарного режима:
За нарушение требований пожарной безопасности предусматривается административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ, при этом наказание ужесточается в период пожароопасного сезона.
В условиях особого противопожарного режима размер административного штрафа для граждан составляет от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей, для предпринимателей, не образовавших юридическое лицо, — от 60 до 80 тыс. рублей. А юридическим лицам придется заплатить от 400 до 800 тыс. рублей.
Власти Пермского округа напоминают, что использование открытого огня запрещено:
Кроме того, на период особого противопожарного режима строго запрещено сжигать мусор, отходы, сухую траву и листья на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, в том числе на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
В Правилах противопожарного режима сказано, что использовать открытый огонь и разводить костры нужно в специальных несгораемых емкостях — например, мангалах или жаровнях. При этом на садовых или огородных земельных участках расстояние от очага горения до зданий, сооружений и других построек должно быть не менее 5 метров. Также необходимо очистить от горючих материалов участок вокруг емкости в радиусе не менее 2 метров.
Возьмите с собой огнетушитель, а также мобильный телефон, чтобы в случае пожара вызвать пожарную охрану (номера телефонов 101 или 112).
Увидеть список мест с мангальной зоной и возможностью аренды мангала в Перми и других городах региона можно в сервисе 2ГИС. Как правило, это базы и парки отдыха. Вот некоторые места в столице Прикамья, которые предлагают аренду мангала и теплые беседки для своих посетителей:
Специалисты называют курицу беспроигрышным вариантом для приготовления шашлыка. Она одинаково нравится и детям, и пожилым людям, считает шеф-повар Андрей Махов. Для шашлыка лучше купить куриные бедра без кости, чтобы блюдо было мягким.
В рейтинге мяса для шашлыка после курицы следует свинина. Повара рекомендуют брать только свиную шею для приготовления этого блюда. А вот говядина является самым дорогим вариантом. Дешевую говядину тоже можно брать, но лучше не стоит, рассказал изданию Lenta.ru Андрей Махов. При этом премиальные отруба — рибай и стриплойн — подходят для шашлыков с любой степенью прожарки.
А вот с индейкой нужно быть очень аккуратным. Она подходит для приготовления шашлыка, но необходимо учитывать, что мясо этой птицы легко пересушить. Когда индейка слегка не дожарилась на мангале, лучше ее снять с огня. Пока вы несете блюдо к столу, оно дойдет до требуемого состояния.
По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, мариновать мясо нужно самостоятельно. Некоторые производители продают уже испорченный и несвежий продукт. Для приготовления вкусного шашлыка нужно снять кожу с курицы, а для маринада вам понадобится минеральная вода или сок кислых фруктов, таких как апельсин, лимон или киви, пишет Life.
Если вы предпочли баранину, тор выбирайте молодого ягненка, желательно без жира. По мнению диетологов, лучше остановить свой выбор на более постных говядине и свинине. Также важно есть шашлык маленькими порциями. «Чем меньше порции, тем лучше усвоение. Например, съели 100 грамм — и подвигались, затем съели еще 100 грамм — и подвигались», — говорит Елена Соломатина. В целом, лучше ограничиться порцией в 200 грамм.