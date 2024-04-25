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Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:36

Updated Сегодня, 08:36

Где можно жарить шашлыки в Прикамье и какое мясо лучше взять

Где можно жарить шашлыки в Пермском крае и как их приготовить

25 апреля 2024, 08:34
Фото: unsplash.com

Где можно жарить шашлыки в Прикамье и какое мясо лучше взять

В пору длинных майских выходных люди часто выезжают на природу, чтобы пожарить шашлыки. Где можно и нельзя это делать, и о каких правилах важно помнить, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Также Properm.ru делятся информацией, какое мясо и маринад лучше выбрать.

Что говорит закон

Нормы пожарной безопасности в нашем регионе установлены постановлением правительства Пермского края от 22 марта 2023 года №195-П «Об усилении мер пожарной безопасности на территории Пермского края в весенне-летний пожароопасный сезон» предусмотрены два периода особого противопожарного режима:

  • с 30 апреля по 10 мая 2024 года;
  • с 27 мая по 10 июня 2024 года.

Какое наказание грозит

За нарушение требований пожарной безопасности предусматривается административная ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ, при этом наказание ужесточается в период пожароопасного сезона.

В условиях особого противопожарного режима размер административного штрафа для граждан составляет от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 до 60 тыс. рублей, для предпринимателей, не образовавших юридическое лицо, — от 60 до 80 тыс. рублей. А юридическим лицам придется заплатить от 400 до 800 тыс. рублей.

Фото: ideogram.ai

Где нельзя разводить огонь

Власти Пермского округа напоминают, что использование открытого огня запрещено:

  • на торфяных почвах;
  • при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
  • под кронами хвойных деревьев;
  • при скорости ветра, превышающей 5 м/с.

Кроме того, на период особого противопожарного режима строго запрещено сжигать мусор, отходы, сухую траву и листья на землях сельскохозяйственного назначения и населенных пунктов, в том числе на территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Как жарить шашлыки

В Правилах противопожарного режима сказано, что использовать открытый огонь и разводить костры нужно в специальных несгораемых емкостях — например, мангалах или жаровнях. При этом на садовых или огородных земельных участках расстояние от очага горения до зданий, сооружений и других построек должно быть не менее 5 метров. Также необходимо очистить от горючих материалов участок вокруг емкости в радиусе не менее 2 метров.

Возьмите с собой огнетушитель, а также мобильный телефон, чтобы в случае пожара вызвать пожарную охрану (номера телефонов 101 или 112).

Фото: ideogram.ai

Где можно жарить шашлыки

Увидеть список мест с мангальной зоной и возможностью аренды мангала в Перми и других городах региона можно в сервисе 2ГИС. Как правило, это базы и парки отдыха. Вот некоторые места в столице Прикамья, которые предлагают аренду мангала и теплые беседки для своих посетителей:

  1. Дом-баня «У Чапая» (Лянгасова, 139).
  2. Центр отдыха Monkey river park (Самаркандская, 2).
  3. База отдыха «Чайка» (Встречная, 33).
  4. База активного отдыха «Родные просторы» (Рыбацкая, 34).
  5. Парк активного отдыха «Дикий Запад» (Трамвайная, 1Б).

Как выбрать мясо для шашлыка

Специалисты называют курицу беспроигрышным вариантом для приготовления шашлыка. Она одинаково нравится и детям, и пожилым людям, считает шеф-повар Андрей Махов. Для шашлыка лучше купить куриные бедра без кости, чтобы блюдо было мягким.

В рейтинге мяса для шашлыка после курицы следует свинина. Повара рекомендуют брать только свиную шею для приготовления этого блюда. А вот говядина является самым дорогим вариантом. Дешевую говядину тоже можно брать, но лучше не стоит, рассказал изданию Lenta.ru Андрей Махов. При этом премиальные отруба — рибай и стриплойн — подходят для шашлыков с любой степенью прожарки.

А вот с индейкой нужно быть очень аккуратным. Она подходит для приготовления шашлыка, но необходимо учитывать, что мясо этой птицы легко пересушить. Когда индейка слегка не дожарилась на мангале, лучше ее снять с огня. Пока вы несете блюдо к столу, оно дойдет до требуемого состояния.

Фото: unsplash.com

Какой маринад самый полезный

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, мариновать мясо нужно самостоятельно. Некоторые производители продают уже испорченный и несвежий продукт. Для приготовления вкусного шашлыка нужно снять кожу с курицы, а для маринада вам понадобится минеральная вода или сок кислых фруктов, таких как апельсин, лимон или киви, пишет Life.

Если вы предпочли баранину, тор выбирайте молодого ягненка, желательно без жира. По мнению диетологов, лучше остановить свой выбор на более постных говядине и свинине. Также важно есть шашлык маленькими порциями. «Чем меньше порции, тем лучше усвоение. Например, съели 100 грамм — и подвигались, затем съели еще 100 грамм — и подвигались», — говорит Елена Соломатина. В целом, лучше ограничиться порцией в 200 грамм.

#Общество#Пермь#Мчс#Еда#Шашлык#Пикник
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