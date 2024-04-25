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Хор ветеранов «ПМУ» — призер фестиваля «Ровесники времени»

Хор ветеранов «ПМУ» — призер фестиваля «Ровесники времени»

25 апреля 2024, 10:57
Фото: Венера Габидуллина
Фестиваль проводится уже 28 лет.

Ансамбль «Веселая затея» общественной организации ветеранов филиала «ПМУ» АО «ОХК „Уралхим“ стал победителем Открытого фестиваля творчества ветеранов „Ровесники времени“ в номинации «За преданность песне». Праздничный гала-концерт состоялся 24 апреля в Пермском доме народного творчества «Губерния».

Жюри фестиваля высоко оценило репертуар и уровень исполнения хора, наградив творческий коллектив «ПМУ» среди победителей в различных номинациях.

Венера Габидуллина, председатель Совета ветеранов филиала «ПМУ» АО «ОХК Уралхим»:

«Хор ветеранов „ПМУ“ уже более 10 лет успешно участвует в этом творческом фестивале и каждый год представляет на суд жюри новую концертную программу. В этом году наш ансамбль соревновался с более чем двумя десятками хоров, включая коллективы из других регионов. Тем приятнее было получить награду».

Открытый фестиваль творчества ветеранов «Ровесники времени» проводится ежегодно уже 28 лет и объединяет коллективы предприятий Индустриального района г. Перми, а также ансамбли из других городов и регионов.

Фото: Венера Габидуллина
#Новости компаний#Пермь
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