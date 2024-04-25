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Published Сегодня, 04:52

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Updated Сегодня, 04:54

Росстат: стоимость бензина в Пермском крае растет шестую неделю подряд

Как изменились цены на бензин в Пермском крае за неделю? Данные Росстата

25 апреля 2024, 04:52
Фото: ideogram.ai

Росстат: стоимость бензина в Пермском крае растет шестую неделю подряд

За неделю бензин подорожал в 47 субъектах России.
Сюжет
Уфас

Росстат рассказал об изменении цен на топливо в Пермском крае за неделю. По данным Росстата, за последнюю неделю выросла стоимость практически всех видов топлива в регионе. Неизменной осталась только стоимость топлива марки АИ-98 и выше.

Пермский край Средние цены на 8 апреля Средние цены на 15 апреля Средние цены на 22 апреля
Бензин автомобильный 55,12 55,24 55,27
Марка АИ-92 50,84 50,92 50,94
Марка АИ-95 55,31 55,43 55,46
Марка АИ-98 и выше 69,64 69,94 69,94
Дизельное топливо 65,39 65,49 65,52

За период с 16 по 22 апреля стоимость топлива выросла в 47 субъектах РФ, серьезнее всего бензин подорожал в Хабаровском крае и Тверской области — +0,5%. Снижение цен зафиксировано лишь в 10 субъектах РФ.

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#Авто#Уфас#Пермь#Цены#Статистика#Бензин#Топливо#Бензин цена
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