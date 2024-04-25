Как изменились цены на бензин в Пермском крае за неделю? Данные Росстата

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Росстат рассказал об изменении цен на топливо в Пермском крае за неделю. По данным Росстата, за последнюю неделю выросла стоимость практически всех видов топлива в регионе. Неизменной осталась только стоимость топлива марки АИ-98 и выше.
|Пермский край
|Средние цены на 8 апреля
|Средние цены на 15 апреля
|Средние цены на 22 апреля
|Бензин автомобильный
|55,12
|55,24
|55,27
|Марка АИ-92
|50,84
|50,92
|50,94
|Марка АИ-95
|55,31
|55,43
|55,46
|Марка АИ-98 и выше
|69,64
|69,94
|69,94
|Дизельное топливо
|65,39
|65,49
|65,52
За период с 16 по 22 апреля стоимость топлива выросла в 47 субъектах РФ, серьезнее всего бензин подорожал в Хабаровском крае и Тверской области — +0,5%. Снижение цен зафиксировано лишь в 10 субъектах РФ.