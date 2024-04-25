Концерн «Калашников» представил новые перспективные беспилотники

«Каракурт» — это маленький дрон-разведчик, способный вести видовую воздушную разведку в реальном времени. Его особенностью является маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера. СКАТ 350 М предназначен для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. Аппарат удачно показал себя в условиях применения в зоне СВО.