Концерн «Калашников» представил новые перспективные беспилотники

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Концерн «Калашников» представил новые перспективные беспилотные летательные аппараты сотрудникам Минобороны России. Оборонный холдинг продемонстрировал БПЛА «Каракурт» и СКАТ 350 М, а также систему подъема аппаратуры «Квазимачта».
«Каракурт» — это маленький дрон-разведчик, способный вести видовую воздушную разведку в реальном времени. Его особенностью является маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера. СКАТ 350 М предназначен для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. Аппарат удачно показал себя в условиях применения в зоне СВО.
СПА «Квазимачта» дает возможность высокоскоростного обмена данных с наземной станцией информации по кабелю электропитания. Платформа может работать в режиме радиомолчания, время полета — не менее суток. Также есть возможность выноса наземной станции и оператора от точки висения беспилотника на 500 м.
Специалисты Минобороны отмечают востребованные тактико-технические характеристики новых беспилотников. Изделия созданы с учетом приоритетных направлений развития оборонного комплекса России и представляют собой практические решения для быстроты выполнения разных боевых задач.