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Новые беспилотники для Минобороны РФ представлены концерном «Калашников»

Концерн «Калашников» представил новые перспективные беспилотники

25 апреля 2024, 06:54
Фото: kalashnikovgroup.ru

Новые беспилотники для Минобороны РФ представлены концерном «Калашников»

Разработка поможет военнослужащим в зоне боевых действий, в том числе, на территории проведения СВО.

Концерн «Калашников» представил новые перспективные беспилотные летательные аппараты сотрудникам Минобороны России. Оборонный холдинг продемонстрировал БПЛА «Каракурт» и СКАТ 350 М, а также систему подъема аппаратуры «Квазимачта».

«Каракурт» — это маленький дрон-разведчик, способный вести видовую воздушную разведку в реальном времени. Его особенностью является маневренность запуска в условиях ограниченного пространства из компактного транспортно-пускового контейнера. СКАТ 350 М предназначен для круглосуточной воздушной разведки в оптическом и инфракрасном диапазонах. Аппарат удачно показал себя в условиях применения в зоне СВО.

СПА «Квазимачта» дает возможность высокоскоростного обмена данных с наземной станцией информации по кабелю электропитания. Платформа может работать в режиме радиомолчания, время полета — не менее суток. Также есть возможность выноса наземной станции и оператора от точки висения беспилотника на 500 м.

Специалисты Минобороны отмечают востребованные тактико-технические характеристики новых беспилотников. Изделия созданы с учетом приоритетных направлений развития оборонного комплекса России и представляют собой практические решения для быстроты выполнения разных боевых задач.

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#Общество#Военная операция на Украине#Сво#Беспилотники
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