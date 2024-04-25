Мох, бамбук и «умные» окна. ТОП-5 главных трендов в дизайне интерьера в 2024 году

Сейчас в тренде такие новые разработки как «умные» зеркала и «умные» окна, а также встроенные системы управления освещением и климатом в жилье. «Умные» окна, например, способны показывать разные изображения в зависимости от предпочтений человека, например, звездное небо ночью или пляж с пальмами днем. Есть еще и «умные» шторы, которые подстраиваются под заранее установленное расписание или время восхода и захода солнца.