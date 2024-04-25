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Пять главных трендов в дизайне интерьера в 2024 году

Мох, бамбук и «умные» окна. ТОП-5 главных трендов в дизайне интерьера в 2024 году

25 апреля 2024, 05:54
Фото: ideogram.ai

Пять главных трендов в дизайне интерьера в 2024 году

Специалисты рассказали, какие направления в оформлении интерьера актуальны сейчас.

Экологичные материалы

В оформлении жилого пространства в этом году доминируют природные материалы — древесина, камень и бамбук. Тренд удовлетворяет запросы людей на создание спокойствия у себя дома, где можно скрыться от шума и суеты города, отметила дизайнер Анастасия Коннова, пишет портал myDecor. По словам специалиста, горожане стремятся создать комфортное и экологически чистое пространство у себя дома.

Кроме того, дизайнеры советуют использовать натуральную ткань в отделке стен, фасадов, раздвижных и откатных перегородок. Руководитель студии «Декарт Дизайн» Андрей Бубнов в разговоре с РБК сообщил, что становятся популярными ткани с интересной фактурой — лен, хлопок, шелк или ротанг.

Природные материалы помогают создать экологичное пространство. Для этого необязательно выезжать из города.Природные материалы помогают создать экологичное пространство. Для этого необязательно выезжать из города.
Природные материалы помогают создать экологичное пространство. Для этого необязательно выезжать из города.
Фото: ideogram.ai

Фитодизайн

Использование зелени в интерьере помогает создать ощущение экологичного пространства и добавить свежесть в интерьер. Недавно в моду вошли зеленые стены, объемные композиции из разных мхов, папоротники и свисающая зелень разных размеров.

Алена Запыленова, дизайнер:

— Из стабилизированного мха можно сделать практически все, что угодно. Он бывает различных оттенков, отлично сочетается с другими материалами — от дерева до пластика, — и не требует ухода. Декор из стабилизированного мха органично вписывается в любой стиль интерьера, от скандинавского до лофт-направления.
Растительный декор может вписаться в любой стиль интерьера.Растительный декор может вписаться в любой стиль интерьера.
Растительный декор может вписаться в любой стиль интерьера.
Фото: ideogram.ai

Рельеф и интерактивный свет

Интерактивное освещение очень важно в дизайне интерьера 2024 года. Дизайнеры предлагают использовать светодиодные системы, чтобы изменять цвет, яркость и настроение освещения. Тренд на рельефные поверхности в интерьере отражен в разных материалах — рифленом стекле, керамограните, а также массивных панелях и гипсовых 3D-панелях.

Разные уровни освещения подходят под любые настроения и ситуации.Разные уровни освещения подходят под любые настроения и ситуации.
Разные уровни освещения подходят под любые настроения и ситуации.
Фото: ideogram.ai

Многофункциональность

Многофункциональные пространства стали востребованными в прошлом году, и тренд на них продолжается. Каждый квадратный мер квартир или домов теперь используется эффективно, и дизайнеры отвечают на этот запрос созданием функциональных решений. В квартирах и домах размещают кресла-трансформеры, раскладывающиеся столы, скрытые системы хранения и распашные шкафы.

Технологичная мебель помогает рационально использовать жилое пространство.Технологичная мебель помогает рационально использовать жилое пространство.
Технологичная мебель помогает рационально использовать жилое пространство.
Фото: Ideogram.ai

«Умные» технологии

Система «умный дом» активно интегрируется в жилые и рабочие пространства, привлекая передовые технологические решения, считает основатель Grande Familia Инна Каминская. Сейчас «умный» дом не ограничен только автоматическим воспроизведением музыки или включением подсветки. Интеллектуальные системы способны изучать привычки владельцев домов и их расписание дня.

Сейчас в тренде такие новые разработки как «умные» зеркала и «умные» окна, а также встроенные системы управления освещением и климатом в жилье. «Умные» окна, например, способны показывать разные изображения в зависимости от предпочтений человека, например, звездное небо ночью или пляж с пальмами днем. Есть еще и «умные» шторы, которые подстраиваются под заранее установленное расписание или время восхода и захода солнца.

Киберпанк уже рядом: умные технологии облегчают повседневную жизнь.Киберпанк уже рядом: умные технологии облегчают повседневную жизнь.
Киберпанк уже рядом: умные технологии облегчают повседневную жизнь.
Фото: ideogram.ai
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