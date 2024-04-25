properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

На «Фестивале пермского искусства» 1–12 июня выступят всемирно известные пермяки

На «Фестивале пермского искусства» с 1 по 12 июня выступят всемирно известные пермяки

25 апреля 2024, 04:29
Фото: Телеграм-канал «Пермь-300. Всё реально!»

На «Фестивале пермского искусства» 1–12 июня выступят всемирно известные пермяки

Музыкальной основой всех событий фестиваля станет камерный оркестр «Орфей»

Этим летом, с 1 по 12 июня, на «Фестивале пермского искусства» выступят всемирно известные пермяки. Об этом сообщил телеграм-канал юбилея Перми «Пермь-300. Всё реально!».

На мероприятии выступит юный пианист Лев Бакиров, являющийся лауреатом и обладателем Гран-при международных конкурсов. Также пройдут выступления ведущей солистки Мариинского театра Ларисы Юдиной из Санкт-Петербурга и солиста «Фонда памяти Арно Бабаджаняна» Александра Суханова из Ярославля.

Жителей Перми ожидает «Большой хоровой собор», посвященный 90-летию пермского композитора Евгения Крылатова. В день города, 12 июня, хор из почти 500 вокалистов исполнит его песни.

В рамках фестиваля прозвучит музыка пермских композиторов Дмитрия Батина, Сергея Иванова, Петра Куличкина и Никиты Широкова. Музыкальной основой всех событий мероприятия станет камерный оркестр «Орфей».

Фото: Телеграм-канал «Пермь-300. Всё реально!»
Читайте также:
Стало известно, когда в Перми пройдет Red Fest-2024Лидер «Агаты Кристи» Вадим Самойлов вручил гитару пермской группе OLIVIA
#Сергей иванов#Гран-при#Фестиваль пермского искусства#Лев Бакиров#Лариса Юдина#Фонд памяти Арно Бабаджаняна#Александр Суханов#Большой хоровой собор#Евгений Крылатов#Дмитрий Батин#Петр Куличкин#Никита Широков
Подпишитесь
Почему они в моем огороде? Собственники участков в долине Уинки борются за свою землю
Сегодня, 02:00
Зима снова вернулась! Пермь за месяц до начала лета накрыл сильный снег
Сегодня, 02:45
Пермяков предупреждают о новой схеме обмана с полисом ОМС
Сегодня, 03:51
Девушка, которую голой нашли в лесу в Прикамье, была знакома с подозреваемым
Сегодня, 03:04
Пермского бизнесмена отправили в колонию за хищение 299 миллионов у авиазавода
Вчера, 11:23
Хороший, плохой, невнятный. Каким получился сериал по игре Fallout
Вчера, 07:10
"