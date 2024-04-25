На «Фестивале пермского искусства» с 1 по 12 июня выступят всемирно известные пермяки

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
Этим летом, с 1 по 12 июня, на «Фестивале пермского искусства» выступят всемирно известные пермяки. Об этом сообщил телеграм-канал юбилея Перми «Пермь-300. Всё реально!».
На мероприятии выступит юный пианист Лев Бакиров, являющийся лауреатом и обладателем Гран-при международных конкурсов. Также пройдут выступления ведущей солистки Мариинского театра Ларисы Юдиной из Санкт-Петербурга и солиста «Фонда памяти Арно Бабаджаняна» Александра Суханова из Ярославля.
Жителей Перми ожидает «Большой хоровой собор», посвященный 90-летию пермского композитора Евгения Крылатова. В день города, 12 июня, хор из почти 500 вокалистов исполнит его песни.
В рамках фестиваля прозвучит музыка пермских композиторов Дмитрия Батина, Сергея Иванова, Петра Куличкина и Никиты Широкова. Музыкальной основой всех событий мероприятия станет камерный оркестр «Орфей».