Обещают скидки. Кибермошенники активно шлют пермякам фишинговые письма

Оформление этих писем осуществляется в корпоративном стиле. Для удобства потенциальных жертв в мошенническом письме есть кнопка «использовать промокод», при нажатии на которую происходит автоматический переход на поддельный сайт, принадлежащий, якобы, одному из крупных российских ритейлеров бытовой техники.