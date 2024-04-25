Обещают скидки. Кибермошенники активно шлют пермякам фишинговые письма

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:44
Updated Сегодня, 05:44
Аферисты активно рассылают фишинговые электронные письма от имени крупных российских продавцов бытовой техники с предложением о приобретении различных видов товаров по «горячей акции». На самом деле это — уловка мошенников, предупреждают в полиции Прикамья.
Оформление этих писем осуществляется в корпоративном стиле. Для удобства потенциальных жертв в мошенническом письме есть кнопка «использовать промокод», при нажатии на которую происходит автоматический переход на поддельный сайт, принадлежащий, якобы, одному из крупных российских ритейлеров бытовой техники.
Эту веб-страницу будет достаточно сложно отличить от оригинального ресурса из-за того, что мошенники применяют технику тайпосквоттинга (домены фейковых сайтов схожи с оригиналами).
С переходом на данный сайт пользователь может потерять крупную сумму денег, которые, якобы «будут заплачены за выбранный товар».
Что советую правоохранители?
Внимательно проверяйте электронные письма. Получив любое письмо, не спешите отвечать или выполнять инструкции из него: сначала обратите внимание на важные детали. Что должно насторожить?