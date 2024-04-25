«Он был ангелом-хранителем». На СВО убили 55-летнего сапера с позывным «Пермь»

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:32
На СВО был убит 55-летний уроженец Перми Игорь Морозов. Мужчина долгое время жил в Азове в Ростовской области. По данным издания Азовская неделя, военного с позывным «Пермь» не стало в ночь с 15 на 16 апреля в боях под Клещеевкой. Он был сапером.
Сослуживцы рассказывают, что Морозов попал на СВО как доброволец: «Он был ангелом-хранителем, мы думали, что Игорь родился в рубашке, что сам останется живым и спасет нас, но Бог распорядился иначе».
В день гибели пермяк вместе с сослуживцами возвращался с задания на позицию, но они попали под артобстрел. Тело Морозова удалось вынести с поля боя под вражеским огнем.
До участия в СВО пермяк был волонтером, возил вещи в Мариуполь.