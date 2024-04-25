«Он был ангелом-хранителем». На СВО убили 55-летнего сапера с позывным «Пермь»

На СВО был убит 55-летний уроженец Перми Игорь Морозов. Мужчина долгое время жил в Азове в Ростовской области. По данным издания Азовская неделя, военного с позывным «Пермь» не стало в ночь с 15 на 16 апреля в боях под Клещеевкой. Он был сапером.