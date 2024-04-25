properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

На СВО убили 55-летнего сапера с позывным «Пермь»

«Он был ангелом-хранителем». На СВО убили 55-летнего сапера с позывным «Пермь»

25 апреля 2024, 05:30
Фото: 1MI / azned.net

На СВО убили 55-летнего сапера с позывным «Пермь»

Мужчина в последнее время жил в Ростовской области.

На СВО был убит 55-летний уроженец Перми Игорь Морозов. Мужчина долгое время жил в Азове в Ростовской области. По данным издания Азовская неделя, военного с позывным «Пермь» не стало в ночь с 15 на 16 апреля в боях под Клещеевкой. Он был сапером.

Сослуживцы рассказывают, что Морозов попал на СВО как доброволец: «Он был ангелом-хранителем, мы думали, что Игорь родился в рубашке, что сам останется живым и спасет нас, но Бог распорядился иначе».

В день гибели пермяк вместе с сослуживцами возвращался с задания на позицию, но они попали под артобстрел. Тело Морозова удалось вынести с поля боя под вражеским огнем.

До участия в СВО пермяк был волонтером, возил вещи в Мариуполь.

Читайте также:
На спецоперации погибли еще два военных из Пермского краяБухгалтера оштрафовали за оскорбление участников СВО из Пермского краяНа СВО убили молодого добровольца из Пермского края
#Военная операция на Украине#Пермь
Подпишитесь
Почему они в моем огороде? Собственники участков в долине Уинки борются за свою землю
Сегодня, 02:00
Электросамокаты в Пермь пока не вернутся, но их заменят электровелосипеды
Сегодня, 04:35
Пермяков предупреждают о новой схеме обмана с полисом ОМС
Сегодня, 03:51
Девушка, которую голой нашли в лесу в Прикамье, была знакома с подозреваемым
Сегодня, 03:04
На «Фестивале пермского искусства» с 1 по 12 июня выступят всемирно известные пермяки
Сегодня, 04:29
Зима снова вернулась! Пермь за месяц до начала лета накрыл сильный снег
Сегодня, 02:45
"