Пермскую птицефабрику оштрафовали за нарушения биологической безопасности

Организация специализируется на получении и реализации племенного инкубационного яйца кур в Кишертском и Пермском муниципальных округах Пермского края. В ходе внеплановой проверки предприятия сотрудниками Россельхознадзора были обнаружены следующие нарушения: не оборудованы дезинфекционные барьеры на выездах с предприятия, не в полной мере соблюдаются правила по сбору, хранению и утилизации биологических отходов, в убойном цехе имеется технологическое оборудование в ненадлежащем санитарном состоянии.