Пермскую птицефабрику оштрафовали за нарушения биологической безопасности

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
В Прикамье птицефабрика ООО «Уральская мясная компания» была привлечена к дисциплинарной ответственности за нарушение требований биологической безопасности с назначением наказания в виде штрафа. Об этом сообщил Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
Организация специализируется на получении и реализации племенного инкубационного яйца кур в Кишертском и Пермском муниципальных округах Пермского края. В ходе внеплановой проверки предприятия сотрудниками Россельхознадзора были обнаружены следующие нарушения: не оборудованы дезинфекционные барьеры на выездах с предприятия, не в полной мере соблюдаются правила по сбору, хранению и утилизации биологических отходов, в убойном цехе имеется технологическое оборудование в ненадлежащем санитарном состоянии.
Нарушения должны быть исправлены предприятием до 27 сентября 2024 года. Во вторник, 23 апреля, птицефабрика была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43, ч. 1 ст. 10.6, ч. 1 ст. 10.8, ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ.