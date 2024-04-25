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Published Сегодня, 13:03

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Updated Сегодня, 13:05

Пермскую птицефабрику оштрафовали за нарушения биологической безопасности

Пермскую птицефабрику оштрафовали за нарушения биологической безопасности

25 апреля 2024, 13:03
Фото: ideogram.ai
Предприятие должно устранить нарушения

В Прикамье птицефабрика ООО «Уральская мясная компания» была привлечена к дисциплинарной ответственности за нарушение требований биологической безопасности с назначением наказания в виде штрафа. Об этом сообщил Россельхознадзор по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Организация специализируется на получении и реализации племенного инкубационного яйца кур в Кишертском и Пермском муниципальных округах Пермского края. В ходе внеплановой проверки предприятия сотрудниками Россельхознадзора были обнаружены следующие нарушения: не оборудованы дезинфекционные барьеры на выездах с предприятия, не в полной мере соблюдаются правила по сбору, хранению и утилизации биологических отходов, в убойном цехе имеется технологическое оборудование в ненадлежащем санитарном состоянии.

Нарушения должны быть исправлены предприятием до 27 сентября 2024 года. Во вторник, 23 апреля, птицефабрика была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43, ч. 1 ст. 10.6, ч. 1 ст. 10.8, ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ.

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#Пермский край#Штраф#Россельхознадзор#Административная ответственность#Биологические отходы#Ветеринарное нарушение#Биологическая безопасность#Дезинфекция#Технологическое оборудование
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