Пермяк напал с ножом на коллегу после смены на заводе. Как наказали преступника

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В Лысьве осудили мужчину 1976 года рождения за нападение с ножом на коллегу. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, в декабре 2023 года в полицию сообщили о конфликте на предприятии города.
Выяснилось, у пьяного осужденного возник конфликт с коллегой после рабочей смены. Преступник достал складной нож из кармана и ударил коллегу в грудь. Пострадавший пытался укрыться в кабинке туалета, но осужденный продолжил нападать — в итоге он ударил еще несколько раз ножом по пальцам.
После того, как конфликт заметили другие сотрудники, нападавший попытался скрыться, спрыгнув со второго этажа предприятия, но его задержали силовики. Пострадавший выжил, но получил серьезные травмы.
Суд приговорил мужчину к 4 годам колонии общего режима.