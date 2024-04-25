Пермяк напал с ножом на коллегу после смены на заводе. Как наказали преступника

Выяснилось, у пьяного осужденного возник конфликт с коллегой после рабочей смены. Преступник достал складной нож из кармана и ударил коллегу в грудь. Пострадавший пытался укрыться в кабинке туалета, но осужденный продолжил нападать — в итоге он ударил еще несколько раз ножом по пальцам.