Пермяк получил срок за подготовку к попытке поджога военкомата

Пермяка признали виновным в подготовке к теракту (часть 1 статьи 30 УК и часть 1 статьи 205 УК) и склонении человека к терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК). Первые четыре года наказания Дильмухаметов должен провести в СИЗО, остальные — в колонии строгого режима. Приговор пермяку вынесла коллегия из трёх федеральных судей на заседании в Самаре, говорится в карточке дела на сайте суда. Возглавлял коллегию судья Кирилл Буданов. Защита подала апелляцию на решение.