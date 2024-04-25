Пермяк получил срок за подготовку к попытке поджога военкомата

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Центральный окружной военный суд приговорил к 10 годам лишения свободы жителя Перми Владислава Дильмухаметова по делу о подготовке к поджогу военкомата, сообщает телеграм-канал «Зона солидарности».
Пермяка признали виновным в подготовке к теракту (часть 1 статьи 30 УК и часть 1 статьи 205 УК) и склонении человека к терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 УК). Первые четыре года наказания Дильмухаметов должен провести в СИЗО, остальные — в колонии строгого режима. Приговор пермяку вынесла коллегия из трёх федеральных судей на заседании в Самаре, говорится в карточке дела на сайте суда. Возглавлял коллегию судья Кирилл Буданов. Защита подала апелляцию на решение.
Суд установил, что в 2022 году Дильмухаметов решил поджечь здание военкомата в Перми, нашел компоненты для самодельных «зажигательных устройств» и предложил знакомому пойти вместе с ним. По версии суда, пермяк убедил поучаствовать в поджоге еще одного знакомого. Дильмухаметова задержали до планируемого нападения на военкомат.