Пермяка, который скрывался за женским именем, оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Жителя Прикамья осудили за дискредитацию армии России. По данным пресс-службы суда Октябрьского округа, в августе прошлого года плотник оставил комментарий к одному из постов в сообществе «Вконтакте» о действиях армии. Психолого-лингвистическая экспертиза показала, что в высказывании есть негативная оценка.
Силовики установили личность нарушителя, при этом при регистрации в соцсети мужчина использовал женский псевдоним. Суд оштрафовал пермяка на 40 тыс. рублей при максимальном наказании по статье в 50 тыс. рублей. Решение в законную силу еще не вступило, его можно обжаловать.
За дискредитацию ВС РФ могут оштрафовать на 30-50 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года могут завести уже уголовное дело, по которому штрафы вырастают до 100-300 тыс. рублей, также возможно до 5 лет реального лишения свободы.