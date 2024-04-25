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Published Сегодня, 10:50

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Пермяка, который скрывался за женским именем, оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Пермяка, который скрывался за женским именем, оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

25 апреля 2024, 10:50
Фото: ideogram.ai
Мужчина оставил комментарий еще осенью 2023 года.

Жителя Прикамья осудили за дискредитацию армии России. По данным пресс-службы суда Октябрьского округа, в августе прошлого года плотник оставил комментарий к одному из постов в сообществе «Вконтакте» о действиях армии. Психолого-лингвистическая экспертиза показала, что в высказывании есть негативная оценка.

Силовики установили личность нарушителя, при этом при регистрации в соцсети мужчина использовал женский псевдоним. Суд оштрафовал пермяка на 40 тыс. рублей при максимальном наказании по статье в 50 тыс. рублей. Решение в законную силу еще не вступило, его можно обжаловать.

За дискредитацию ВС РФ могут оштрафовать на 30-50 тыс. рублей. При повторном нарушении в течение года могут завести уже уголовное дело, по которому штрафы вырастают до 100-300 тыс. рублей, также возможно до 5 лет реального лишения свободы.

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#Суд#Военная операция на Украине#Пермь
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