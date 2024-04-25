Пермяка, который скрывался за женским именем, оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

Силовики установили личность нарушителя, при этом при регистрации в соцсети мужчина использовал женский псевдоним. Суд оштрафовал пермяка на 40 тыс. рублей при максимальном наказании по статье в 50 тыс. рублей. Решение в законную силу еще не вступило, его можно обжаловать.