Пермяков предупреждают о новой схеме обмана с полисом ОМС

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 03:53
Updated Сегодня, 03:53
Пермское отделение ЦБ рассказало о новой смехе мошенничества с помощью полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Преступники звонят жертвам от имени страховой компании и говорят, что срок действия полиса истек, а значит его нужно обновить и выпустить в электронном виде.
Злоумышленники просят установить поддельное приложение Минздрава — благодаря этому телефон жертвы становится доступен для преступников, а значит и появляется доступ к деньгам на счетах.
В местном отделении ЦБ отмечают, что полисы ОМС для граждан РФ действуют бессрочно, менять их не нужно.