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Пермяков предупреждают о новой схеме обмана с полисом ОМС

Пермяков предупреждают о новой схеме обмана с полисом ОМС

25 апреля 2024, 03:51
Фото: ideogram.ai
Мошенники призывают установить фейковое приложение Минздрава.

Пермское отделение ЦБ рассказало о новой смехе мошенничества с помощью полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Преступники звонят жертвам от имени страховой компании и говорят, что срок действия полиса истек, а значит его нужно обновить и выпустить в электронном виде.

Злоумышленники просят установить поддельное приложение Минздрава — благодаря этому телефон жертвы становится доступен для преступников, а значит и появляется доступ к деньгам на счетах.

В местном отделении ЦБ отмечают, что полисы ОМС для граждан РФ действуют бессрочно, менять их не нужно.

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#Пермь#Мошенники#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
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