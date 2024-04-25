Пермяков предупреждают о новой схеме обмана с полисом ОМС

Пермское отделение ЦБ рассказало о новой смехе мошенничества с помощью полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Преступники звонят жертвам от имени страховой компании и говорят, что срок действия полиса истек, а значит его нужно обновить и выпустить в электронном виде.