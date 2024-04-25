Пермяков призвали не посещать Каменный город и Усьвинские Столбы

Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края призвала пермяков повременить с экскурсиями в Каменный город и Усьвинские столбы пару недель. В дирекции отмечают, что люди, которые решатся поехать в путешествие, будут проваливаться в снег по колена. Под снегом будут огромные лужи.