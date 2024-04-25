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Пермяков призвали не посещать Каменный город и Усьвинские Столбы

Пермяков призвали не посещать Каменный город и Усьвинские Столбы

25 апреля 2024, 07:00
Фото: vk.com/directpermkray
Специалисты рекомендуют подождать пару недель, прежде чем отправляться на природу.
Сюжет
Туризм

Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края призвала пермяков повременить с экскурсиями в Каменный город и Усьвинские столбы пару недель. В дирекции отмечают, что люди, которые решатся поехать в путешествие, будут проваливаться в снег по колена. Под снегом будут огромные лужи.

«Прогулка будет не такой приятной, как вы предполагали. Поэтому, потерпите немного, буквально пару недель, пусть стает снег, уйдет вода, откроются тропы», — призывают в дирекции.

Ранее в Перми и Прикамье прошел снег, но в ближайшее время таких погодных аномалий больше не будет. В краевой столице в ближайшие выходные температура поднимется до +13…+18°.

Названа сумма, которую потратили туристы за отдых на природе в Пермском крае
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#Пермь#Туризм#Путешествия#Туристы#Путешествие
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