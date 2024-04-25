Пермяков призвали не посещать Каменный город и Усьвинские Столбы

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края призвала пермяков повременить с экскурсиями в Каменный город и Усьвинские столбы пару недель. В дирекции отмечают, что люди, которые решатся поехать в путешествие, будут проваливаться в снег по колена. Под снегом будут огромные лужи.
«Прогулка будет не такой приятной, как вы предполагали. Поэтому, потерпите немного, буквально пару недель, пусть стает снег, уйдет вода, откроются тропы», — призывают в дирекции.
Ранее в Перми и Прикамье прошел снег, но в ближайшее время таких погодных аномалий больше не будет. В краевой столице в ближайшие выходные температура поднимется до +13…+18°.