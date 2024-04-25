Почему они в моем огороде? Собственники участков в долине Уинки борются за свою землю

Особенности и подробности проекта, который задумали реализовать, собственники участков не раскрывают, утверждают, что всё будут делать по закону, то есть никаких работ, которые нельзя производить в зоне парков, не будет. Проект показать они не готовы. Вырубка деревьев пока приостановлена, но продолжится. Город не предлагал им выкупить участки, да и им не верится, что цена такого выкупа будет приближенной к реальности. Проектировщики не пермские, «мы будем реализовывать проект, которого нет в Перми», — поделился Вадим Евдокимов.