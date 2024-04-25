Почему они в моем огороде? Собственники участков в долине Уинки борются за свою землю

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Марине Коробовой, многодетной маме, участок в 6 соток в логу реки Уинка достался от родителей, а им от их родителей. Участок террасного типа, со спуском к реке, приватизирован. Раньше в саду стоял теплый дом, пристройка, теплицы. Были посадки: яблони, вишни, цветы, малина, смородина, грядки с овощами и фруктами. Сейчас Марина не может ни огородить свой участок, ни картошку посадить, ни смородину.
«В детстве мы каждый вечер с братом и родителями шли на этот участок, чтобы поливать картошку, морковку, теплицы открывать-закрывать, деревья белить. Это дело принципа для меня — пользоваться моей землей. У нас право частной собственности никто не отменял», — говорит Марина Коробова.
По словам Марины, она лишена права владения своим участком под садоводство, ей нельзя пользоваться своей землей, нельзя посадить плодовые деревья и кусты, прислать детей собирать урожай, сделать газон и поставить качели. Конечно, Марину очень злит и расстраивает эта ситуация: «Сад соловьев? Хорошо, пусть будет Сад соловьев. Но почему они в моем огороде? Пусть покупают участки и у себя делают проходной двор! Почему на смежном со мной участке построили многоквартирный дом, а я не могу этого сделать?» — возмущена многодетная мать.
Более того, часть своего и так небольшого участка Марина уже отдала безвозмездно муниципалитету под зону рекреации. Было шесть соток, стало на 1,5 сотки меньше!
«Я 20 лет плачу налоги, плачу юристам, я не отдам землю администрации, почему я должна это сделать? Они хотят получить нашу землю за копейки, за 20 тыс. рублей за сотку! А потом ее спокойно застройщикам продадут? Нет, так не пойдет», — говорит Марина.
Собственники отмечают, что похожая ситуация и в Костарево, где тоже протекает речушка с заброшенными садами, но там почему-то никто ничего не стремится сделать.
Как сложилась такая ситуация? Сады появились еще в советское время, наделы выдавали работникам завода «Искра». В 1990-е был зарегистрирован дачный кооператив, в который входили 125-127 собственников участков. В начале 2000-х сады горели так, что даже пожарные перестали приезжать на вызовы. Многие люди бросили участки, продали тем, кто их скупал, пожилые собственники умирали, молодежь, может, и была заинтересована в наследовании, в садоводстве, но инфраструктура кооператива была разрушена. По скупке участков были разные проверки правоохранительных органов, прокуратуры, нарушений не выявили.
В итоге осталось 5,5 га земли, которая принадлежит людям, скупавшим участки у бывших членов кооператива, и людям, приватизировавшим свои мичуринские сады, — всего 20 собственников, которые решили объединить усилия в борьбе за свою землю. Есть еще 1 га земли, там участки в конкурсной массе банкротов, бесхозяйные, спорные.
Первыми домами у речки Уинки стали дома по ул. Гайдара, 1, 3 и 5, в 2000 году изъяты были земли под строительство этих домов. В 2006 году в кооператив «Искра» обратилась Надежда Баглей, житель дома № 3, с просьбой разрешить посадку цветов на пустующей земле кооператива. Руководство кооператива не возражало. В результате на земельных участках, принадлежащих членам кооператива, были разбиты клумбы. Проект со временем получил название «Сад соловьев у речки Уинка».
До 2011 года данная земля находилась в двух территориальных зонах: Ц-2 (зона жилой и деловой застройки) и Р-3 (земли садоводства). В 2011 году Надежда Баглей и активисты подали заявление в Комиссию по землепользованию и застройке Перми, на основании которого в отношении всей территории долины Уинки установлена территориальная зона Р-1 (зона парков). Да, так может быть — может прийти совсем посторонний человек, подать заявление, и ваш участок из садоводческого превратится в парковую зону, где нельзя копать картошку.
«На секунду представьте абсурдность ситуации, — говорит Марина Коробова. — Вы владеете участком земли с назначением „сад“, а кто-то решил, что ваша земля должна быть „парк“, и теперь вы владелец парка, здесь будет какая-то экологическая тропа. Всё решили за вас!»
В 2012 году собственники земельных участков обратились в Комиссию по землепользованию и застройке Перми с заявлением о смене территориального зонирования на зону Ц-2 (деловой застройки). Комиссия предложила разработать проект планировки территории. Собственники участков скинулись, заплатили проектировщикам, разработали проект планировки территории в соответствии с заданием, выданным Департаментом планирования и развития территории Перми (сейчас — ДГА администрации Перми). Проект планировки прошел согласование с функциональными и территориальными органами администрации, был вынесен на публичные слушания. В 2014 году проект прошел публичные слушания, был согласован Департаментом градостроительства и архитектуры администрации, утвержден главой города. Но дальше дело не сдвинулось с мертвой точки.
«А нет у администрации в регламентах сроков, в которые они должны сменить зонирование», — рассказывает один из собственников участков Александр Назаров. По его словам, на все их запросы, когда же будет исполнено всеми утвержденное решение, ответов им не давали, писали, что точных временных сроков на реализацию этого решения не предусмотрено нормативно-правовой документацией.
Собственники участков судились по отмене зоны парков, но суд проиграли в последней инстанции. По словам Александра Назарова, люди, которые покупали участки в зоне Ц-2, в свое время истратили по миллиону долларов на вложения в эти активы.
В попытках договориться, по словам собственников участков, они передали безвозмездно муниципалитету около 2 га для зоны рекреации. А в этом месяце разразился скандал: в Саду соловьев начали рубить деревья.
«В связи с тем, что мы суд проиграли, начали думать, что будем делать с землей, это хороший актив, мы 20 лет за него боремся. Один из собственников участков — участник СВО, он приехал в отпуск, познакомил со своими сослуживцами, которые уже не могут воевать, мы все вместе подумали, и появилась хорошая идея, что делать с землей», — рассказал Properm.ru один из собственников Вадим Евдокимов.
Собственники получили в администрации района бумагу, не то чтобы разрешающую срубить сколько-то деревьев, а бумагу, в которой говорится, что им не нужно разрешение, чтобы рубить деревья на своей земле. Все эти ответы признаны недействительными.
«Мы действуем в рамках закона, — говорит Вадим Евдокимов. — Мы разработали проект, который ни с кем не должны согласовывать, потому что эта земля — частная собственность. Здесь можно парк? Хорошо, парк так парк».
Особенности и подробности проекта, который задумали реализовать, собственники участков не раскрывают, утверждают, что всё будут делать по закону, то есть никаких работ, которые нельзя производить в зоне парков, не будет. Проект показать они не готовы. Вырубка деревьев пока приостановлена, но продолжится. Город не предлагал им выкупить участки, да и им не верится, что цена такого выкупа будет приближенной к реальности. Проектировщики не пермские, «мы будем реализовывать проект, которого нет в Перми», — поделился Вадим Евдокимов.
Надежда Баглей прокомментировала сложившуюся ситуацию: «Да, они собственники, но эта собственность с обременением. Это как, например, кто-то живет на вилле 18 века, и не имеет права ее видоизменять. Так и они — они не имеют права без разрешения рубить деревья! Тем более в гнездовое время. Дайте время птице вывести птенцов!» — возмущается Надежда Баглей.
По поводу того, что собственники не могут использовать свою землю, Надежда Баглей возражает: «Мы лет 20 уже с ними беседуем, объясняем: раз это зона парков, давайте развивать ее вместе, мы будем помогать развивать ваш частный парк. Но нас не слышат».
Надежда Баглей считает, что власти должны в связи с несанкционированной вырубкой деревьев и кустарников в Саду соловьев обратиться с исковым заявлением о прекращении вырубки, взыскать с собственников ущерб, запретить рубить деревья.
На сегодняшний день разработан проект постановления Правительства Пермского края «О создании особо охраняемых природных территорий регионального значения экологических парков „Долина реки Ива“ и „Долина реки Мулянка“». На территории Сада соловьев растут краснокнижные растения и растения, которые нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной среде. Сад способствует поддержанию биоразнообразия в городе. Экологи говорят, что вырубка нанесет ущерб экосистеме территории.
Собственники говорят, что они к зоне ООПТ готовы и их проект ее учтет. «Мы за 20 лет этой борьбы за свою землю уже ко всему готовы», — говорит Вадим Евдокимов.