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Представители ПЦБК посетили Китай с рабочим визитом

Представители ПЦБК посетили Китай с рабочим визитом

25 апреля 2024, 09:00
Фото: ПЦБК
Делегация Пермской целлюлозно-бумажной компании в апреле побывала в Китае с рабочим визитом. Цель поездки — знакомство с заводами — производителями гофрооборудования.

Представители ПЦБК посетили около 10 предприятий, на которых выпускаются гофроагрегаты, линии по производству упаковки, многоуровневые транспортные системы и периферийное оборудование. Организовать встречу с китайскими коллегами помогли партнеры ПЦБК.

Первым местом для посещения стал завод Dongfang — лидер по производству гофрооборудования, выпускающий продукцию под европейскими брендами Fosber, EDF, Tiruna.

Пермская делегация также посетила международную выставку гофроупаковки SinoCorrugated 2024 — это знаковое событие в индустрии. Свою продукцию здесь продемонстрировали более 700 отраслевых экспонентов со всего мира. Представители ПЦБК обсудили с коллегами в том числе вопросы взаимодействия с поставщиками.

Другая локация — предприятие Tianrui Heavy Industry, где россияне смогли увидеть уникальные производственные решения, а также инновационные продукты, которые скоро появятся на рынке.

Во время визита на завод Wenrui Machinery делегаты познакомились с промывным оборудованием для целлюлозного волокна, а также с производством дисковых фильтров и дисковых сгустителей.

В завершение пермская делегация побывала на производстве компании Weipong в городе Ючжоу. Компания выпускает 20 машин ежегодно, а продукция продается по всему миру.

Говоря о деловой поездке в целом, замглавы ПЦБК Антон Губин подчеркнул, что она получилась очень продуктивной и полезной. По его словам, существует большой потенциал для развития сотрудничества с китайскими партнерами. Он отметил, что китайское оборудование отличается высоким качеством и конструкторской мыслью, и оно может стать базой и для развития гофропроизводства ПЦБК.

#Общество
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