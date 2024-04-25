Представители ПЦБК посетили Китай с рабочим визитом

Говоря о деловой поездке в целом, замглавы ПЦБК Антон Губин подчеркнул, что она получилась очень продуктивной и полезной. По его словам, существует большой потенциал для развития сотрудничества с китайскими партнерами. Он отметил, что китайское оборудование отличается высоким качеством и конструкторской мыслью, и оно может стать базой и для развития гофропроизводства ПЦБК.