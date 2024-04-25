Приставы стали в два раза чаще запрещать должникам из Прикамья покидать страну

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Из Пермского края за границу не могут выехать 192 тыс. человек. Это данные на начало апреля 2024 года. Благодаря применению этого ограничения приставы смогли взыскать 317 млн рублей — этот показатель также вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, эта статистика не означает, что должников стало больше, меру с ограничением выезда просто начали активнее применять, так как она показала свою эффективность.
Судя по данным, которые давали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, меру стали активнее применять именно с 2024 года. В декабре 2023 года было 100 тыс. жителей Прикамья, которым ограничили выезд из страны.
Приставы рекомендуют пермякам заранее проверять, не ограничен ли их выезд из РФ. Узнать об этом можно в банке исполнительных производств или через Госуслуги. Снять запрет на выезд можно после оплаты долгов. На учет платежа в среднем уходит около пяти рабочих дней.