Приставы стали в два раза чаще запрещать должникам из Прикамья покидать страну

Из Пермского края за границу не могут выехать 192 тыс. человек. Это данные на начало апреля 2024 года. Благодаря применению этого ограничения приставы смогли взыскать 317 млн рублей — этот показатель также вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.