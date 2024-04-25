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Приставы стали в два раза чаще запрещать должникам из Прикамья покидать страну

Приставы стали в два раза чаще запрещать должникам из Прикамья покидать страну

25 апреля 2024, 07:37
Фото: ideogram.ai
Данная мера оказалась эффективной.

Из Пермского края за границу не могут выехать 192 тыс. человек. Это данные на начало апреля 2024 года. Благодаря применению этого ограничения приставы смогли взыскать 317 млн рублей — этот показатель также вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В пресс-службе ГУ ФССП России по Пермскому краю пояснили Properm.ru, эта статистика не означает, что должников стало больше, меру с ограничением выезда просто начали активнее применять, так как она показала свою эффективность.

Судя по данным, которые давали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, меру стали активнее применять именно с 2024 года. В декабре 2023 года было 100 тыс. жителей Прикамья, которым ограничили выезд из страны.

Приставы рекомендуют пермякам заранее проверять, не ограничен ли их выезд из РФ. Узнать об этом можно в банке исполнительных производств или через Госуслуги. Снять запрет на выезд можно после оплаты долгов. На учет платежа в среднем уходит около пяти рабочих дней.

Почти половина взрослых жителей Пермского края имеют долги
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#Долги#Приставы#Пермь#Путешествия#Путешествие
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