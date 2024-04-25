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Published Сегодня, 06:05

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Как может выглядеть смотровая площадка

Проект смотровой площадки на набережной разработает пермская компания за 32 миллиона

25 апреля 2024, 06:05
Фото: duma-perm.ru
Как может выглядеть смотровая площадка

Пермская компания разработает проект смотровой площадки на набережной за 32 млн

Сроков строительства объекта пока нет.

Власти выбрали компанию, которая получит контракт на проектно-изыскательские работы для строительства смотровой площадки на пермской набережной. Начальная (максимальная) цена работ составляла 57,7 млн рублей. На аукцион подали заявки четыре компании. Победителем выбрано ООО «Верхнекампроект», предложившее создать проект за 32 млн рублей.

Смотровая площадка появится на улице Окулова рядом с садом имени Гоголя. Проект должен быть разработан не позднее 29 ноября. Сроков строительства объекта пока нет.

По данным Rusprofile, ООО «Верхнекампроект» зарегистрировано в Перми в 2016 году. Компания выигрывала в аукционах на разработку проекта для реконструкции очистных сооружений в Чайковском, разрабатывала проекты для строительства спорткомплекса «Энергия», реконструкции стадиона «Юность» и достройки крематория.

Контракт на проектные работы по достройке крематория «Верхнекампроект» получило летом 2021 года. В 2023 году была предпринята попытка достроить объект, власти выбрали компанию для проведения строительных работ, но контракт с ней разорвали.

В апреле 2024 года мэр Перми Эдуард Соснин отметил, что изначальный проект крематория устарел технически и морально.

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#Недвижимость#Пермь#Набережная#Благоустройство
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