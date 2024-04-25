Проект смотровой площадки на набережной разработает пермская компания за 32 миллиона

По данным Rusprofile, ООО «Верхнекампроект» зарегистрировано в Перми в 2016 году. Компания выигрывала в аукционах на разработку проекта для реконструкции очистных сооружений в Чайковском, разрабатывала проекты для строительства спорткомплекса «Энергия», реконструкции стадиона «Юность» и достройки крематория.