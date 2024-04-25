С начала года перевозчикам властями Перми выписано на 12,7 миллионов рублей штрафов

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
В департаменте транспорта администрации Перми озвучили сумму штрафов, вынесенную перевозчикам за нарушения условий контрактов с начала года. Она составила 12,7 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.
Наиболее частыми нарушениями со стороны перевозчиков являются: несоблюдение расписания движения, загрязнение салона и неработающее дополнительное оборудование –медиапанели, валидаторы, кондиционер, автоинформатор, датчики пассажиропотока.
По итогам 2023 года было начислено 46,4 млн рублей. Штрафы удерживаются в пользу городского бюджета.