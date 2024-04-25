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С начала года перевозчикам властями Перми выписано на 12,7 миллионов рублей штрафов

С начала года перевозчикам властями Перми выписано на 12,7 миллионов рублей штрафов

25 апреля 2024, 16:56
Фото: properm.ru
Штрафные санкции вводятся за нарушения условий контрактов.

В департаменте транспорта администрации Перми озвучили сумму штрафов, вынесенную перевозчикам за нарушения условий контрактов с начала года. Она составила 12,7 млн рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

Наиболее частыми нарушениями со стороны перевозчиков являются: несоблюдение расписания движения, загрязнение салона и неработающее дополнительное оборудование –медиапанели, валидаторы, кондиционер, автоинформатор, датчики пассажиропотока.

По итогам 2023 года было начислено 46,4 млн рублей. Штрафы удерживаются в пользу городского бюджета.

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#Пермская езда#Пермь#Штраф#Транспорт#Общественный транспорт#Штраф организации
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