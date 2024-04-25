Синоптик рассказал, каким будет май в Перми

Теплый период, который длится в регионе в 20 марта, закончится. В среднем температура была в данный период выше нормы на 4°. В этом году наблюдается ранний сход снега и ранее начало вегетационного периода (сезон роста и развития растений). Синоптик отметил, что такого не было с 2012 года.