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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

С первых дней мая в Перми ожидается длительное похолодание

Синоптик рассказал, каким будет май в Перми

25 апреля 2024, 06:30
Фото: ideogram.ai

С первых дней мая в Перми ожидается длительное похолодание

Рекордно теплый период, который длится в Пермском крае с 20 марта, скоро закончится.
Сюжет
ПГНИУ

В первые дни мая в Прикамье ожидается сильное похолодание. При этом волна холода обещает быть довольно длительной. Об этом рассказал корреспонденту Properm.ru руководитель ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Теплый период, который длится в регионе в 20 марта, закончится. В среднем температура была в данный период выше нормы на 4°. В этом году наблюдается ранний сход снега и ранее начало вегетационного периода (сезон роста и развития растений). Синоптик отметил, что такого не было с 2012 года.

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#ПГНИУ#Похолодание#Сход снега#Синоптик#Андрей Шихов#Вегетационный период#Мае
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