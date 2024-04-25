Стало известно, где этой ночью в Прикамье выпало больше всего снега

За 12 часов в Губахе выпало 17 мм осадков, в Чердыни — 14 мм, в Чермозе — 12 мм, в Лысьве 11 мм, в Бисере 10 мм, в Оханске 9 мм, в Косе и в Перми по 8 мм. В этих населённых пунктах осадки выпадали в основном в виде снега. Южнее Перми осадки выпадали в виде дождя — до 8 мм за 12 часов.