Стало известно, кто застроит участок на месте Центрального рынка в Перми

Как указывается в приложении 2ГИС, сейчас на участке квартала находятся несколько торговых комплексов, кафе «Узбечка», административные здания, магазины, парковка и другие объекты. «На земельном участке планируем возвести многофункциональный жилой комплекс с большой номенклатурой коммерческих площадей и многоуровневым паркингом. Ключевой особенностью проекта станет архитектурная составляющая, уровень благоустройства и продуманные планировочные решения. Сейчас мы находимся на этапе разработки концепции проекта, готовы первые эскизы. Это будет проект комплексного развития территорий», — пояснили изданию в «Ингрупп».