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Участок Центрального колхозного рынка Перми застроит девелопер «Ингрупп»

Стало известно, кто застроит участок на месте Центрального рынка в Перми

25 апреля 2024, 05:40
Фото: Изображение Midjourney

Участок Центрального колхозного рынка Перми застроит девелопер «Ингрупп»

На участке будет возведен многофункциональный ЖК с многоуровневым комплексом.

Пермский девелопер «Ингрупп» стал собственником одной из территорий Центрального колхозного рынка (ЦКР). Участок общей площадью 1,4 га располагается выше металлорынка и входит в зону комплексного развития. Площадка ограничена шоссе Космонавтов, Баковым переулком, Эпроновской улицей. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.

По данным источника, на территории «Ингрупп» может быть построено 40–50 тыс. кв. м. как жилой, так и коммерческой недвижимости. Из-за появления нового ЖК возникает необходимость решения транспортных проблем данного участка. Территория является не первым участком застройщика на ЦКР. Его владельцы также готовятся к застройке оптового рынка «Гача» совместно с девелопером «Талан».

Как указывается в приложении 2ГИС, сейчас на участке квартала находятся несколько торговых комплексов, кафе «Узбечка», административные здания, магазины, парковка и другие объекты. «На земельном участке планируем возвести многофункциональный жилой комплекс с большой номенклатурой коммерческих площадей и многоуровневым паркингом. Ключевой особенностью проекта станет архитектурная составляющая, уровень благоустройства и продуманные планировочные решения. Сейчас мы находимся на этапе разработки концепции проекта, готовы первые эскизы. Это будет проект комплексного развития территорий», — пояснили изданию в «Ингрупп».

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#Застройщик#Парковка#Центральный рынок#Жилой комплекс#Коммерческая недвижимость#Комплексное развитие#Ингрупп#ЖК#Разработка концепции проекта
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