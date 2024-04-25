Стало известно, кто застроит участок на месте Центрального рынка в Перми

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:42
Пермский девелопер «Ингрупп» стал собственником одной из территорий Центрального колхозного рынка (ЦКР). Участок общей площадью 1,4 га располагается выше металлорынка и входит в зону комплексного развития. Площадка ограничена шоссе Космонавтов, Баковым переулком, Эпроновской улицей. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на свой источник.
По данным источника, на территории «Ингрупп» может быть построено 40–50 тыс. кв. м. как жилой, так и коммерческой недвижимости. Из-за появления нового ЖК возникает необходимость решения транспортных проблем данного участка. Территория является не первым участком застройщика на ЦКР. Его владельцы также готовятся к застройке оптового рынка «Гача» совместно с девелопером «Талан».
Как указывается в приложении 2ГИС, сейчас на участке квартала находятся несколько торговых комплексов, кафе «Узбечка», административные здания, магазины, парковка и другие объекты. «На земельном участке планируем возвести многофункциональный жилой комплекс с большой номенклатурой коммерческих площадей и многоуровневым паркингом. Ключевой особенностью проекта станет архитектурная составляющая, уровень благоустройства и продуманные планировочные решения. Сейчас мы находимся на этапе разработки концепции проекта, готовы первые эскизы. Это будет проект комплексного развития территорий», — пояснили изданию в «Ингрупп».