Стало известно, во сколько обойдется ремонт Заксобрания Пермского края

Как указывается в техническом задании, исполнитель обязуется отремонтировать в здании Заксобрания кабинеты на шестом этаже № 609, 616, 617, 618, а на восьмом этаже — кабинеты № 834, 836, 837, 837а, 844, 806, 825, 832, 833. Работы на объекте должны быть выполнены до 15 ноября 2024 года с момента заключения контракта. Так, планируется поменять пол, наклеить стеклообои, а также установить оконные и дверные проемы.