Стало известно, во сколько обойдется ремонт Заксобрания Пермского края

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Законодательное собрание Пермского края объявило аукцион на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного на улице Ленина, 51. Начальная и максимальная сумма контракт составила 1 млн 453 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
Как указывается в техническом задании, исполнитель обязуется отремонтировать в здании Заксобрания кабинеты на шестом этаже № 609, 616, 617, 618, а на восьмом этаже — кабинеты № 834, 836, 837, 837а, 844, 806, 825, 832, 833. Работы на объекте должны быть выполнены до 15 ноября 2024 года с момента заключения контракта. Так, планируется поменять пол, наклеить стеклообои, а также установить оконные и дверные проемы.
Заявки на участие в торгах принимаются до 2 мая, победитель станет известен 6 мая. Ремонт здания будет осуществлен за счет краевого бюджета.