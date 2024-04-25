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В Заксобрании Пермского края отремонтируют 13 кабинетов почти за 1,5 млн рублей

Стало известно, во сколько обойдется ремонт Заксобрания Пермского края

25 апреля 2024, 10:58
Фото: properm.ru

В Заксобрании Пермского края отремонтируют 13 кабинетов почти за 1,5 млн рублей

Планируется восстановить 13 помещений объекта культурного наследия.

Законодательное собрание Пермского края объявило аукцион на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, расположенного на улице Ленина, 51. Начальная и максимальная сумма контракт составила 1 млн 453 тыс. рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Как указывается в техническом задании, исполнитель обязуется отремонтировать в здании Заксобрания кабинеты на шестом этаже № 609, 616, 617, 618, а на восьмом этаже — кабинеты № 834, 836, 837, 837а, 844, 806, 825, 832, 833. Работы на объекте должны быть выполнены до 15 ноября 2024 года с момента заключения контракта. Так, планируется поменять пол, наклеить стеклообои, а также установить оконные и дверные проемы.

Заявки на участие в торгах принимаются до 2 мая, победитель станет известен 6 мая. Ремонт здания будет осуществлен за счет краевого бюджета.

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#Пермский край#Заксобрание#Краевой бюджет#Ремонт#Аукцион#Объект культурного наследия#Техническое задание
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