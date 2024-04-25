Страхование ипотеки Сбера с экономией

Posted Вчера, 09:42
Published Вчера, 09:42
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Как получить полис:
Подготовьте паспорт и кредитный договор. Документы пригодятся для заполнения формы.
Заполните заявку на сайте: https://shop.sogaz.ru/realty/mortgage/sber/. Система автоматически рассчитает стоимость страховки.
Оплатите полис банковской картой. Документ появится на электронной почте и в личном кабинете. Загрузите полис на сайт «ДомКлик», чтобы передать в банк.
По программе СОГАЗа можно защитить недвижимость и жизнь страхователя. Это уменьшит финансовые риски и снизит процент по ипотеке.
Удобное оформление полиса ипотечного страхования за пару минут на сайте АО «СОГАЗ».