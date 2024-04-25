Суд продлил популярному блогеру Елене Блиновской срок содержания в СИЗО

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Популярный блогер и создатель «Марафона желаний» Елена Блиновская пробудет в СИЗО еще три месяца. Такое постановление вчера, 24 апреля, вынес Московский городской суд.
По версии следствия, Блиновская уклонялась от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализовала денежные средства в сумме свыше 43 млн рублей, приобретенные в результате совершения преступления (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В итоге имущество Елены арестовали, но вчера стало известно, что следствие снимет арест с части еще имущества, чтобы она погасила долги по налогам, пишет РИА Новости.
27 апреля прошлого года блогер пыталась скрыться от правоохранительных органов в Белоруссии. Однако в тот же день ее задержали на границе. Затем обвиняемая признала вину и стала активно сотрудничать со следствием. Сначала ее отправили под домашний арест, а затем ужесточили меру пресечения за нарушение условий домашнего ареста.
Кроме того, фигурантом уголовного дела является муж Елены Блиновской Алексей. Ему вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. В марте следствие предъявило супружеской паре обвинения в легализации 706 или 906 млн рублей, скрытых от налогов.