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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Известный блогер Елена Блиновская оставлена в СИЗО еще на три месяца

Суд продлил популярному блогеру Елене Блиновской срок содержания в СИЗО

25 апреля 2024, 06:13
Фото: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Известный блогер Елена Блиновская оставлена в СИЗО еще на три месяца

Вчера стало известно, что девушка собралась погасить долги по налогам.

Популярный блогер и создатель «Марафона желаний» Елена Блиновская пробудет в СИЗО еще три месяца. Такое постановление вчера, 24 апреля, вынес Московский городской суд.

По версии следствия, Блиновская уклонялась от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму более 918 млн рублей (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализовала денежные средства в сумме свыше 43 млн рублей, приобретенные в результате совершения преступления (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В итоге имущество Елены арестовали, но вчера стало известно, что следствие снимет арест с части еще имущества, чтобы она погасила долги по налогам, пишет РИА Новости.

27 апреля прошлого года блогер пыталась скрыться от правоохранительных органов в Белоруссии. Однако в тот же день ее задержали на границе. Затем обвиняемая признала вину и стала активно сотрудничать со следствием. Сначала ее отправили под домашний арест, а затем ужесточили меру пресечения за нарушение условий домашнего ареста.

Кроме того, фигурантом уголовного дела является муж Елены Блиновской Алексей. Ему вменяется пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. В марте следствие предъявило супружеской паре обвинения в легализации 706 или 906 млн рублей, скрытых от налогов.

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#Общество#Суд#Уголовное дело#Блогер#Елена Блиновская
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