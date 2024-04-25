Суд продлил популярному блогеру Елене Блиновской срок содержания в СИЗО

27 апреля прошлого года блогер пыталась скрыться от правоохранительных органов в Белоруссии. Однако в тот же день ее задержали на границе. Затем обвиняемая признала вину и стала активно сотрудничать со следствием. Сначала ее отправили под домашний арест, а затем ужесточили меру пресечения за нарушение условий домашнего ареста.