Услуги сотовой связи в Пермском крае за год подорожали на 11%

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
По итогам I кв. 2024 года средняя ежемесячная абонентская плата услуг сотовой связи в Пермском крае составила 527,5 рублей, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Об этом сообщил Business Class со ссылкой на данные Росстата.
В целом по стране абонентная плата за месяц пользования сотовыми услугами составила 538,2 рублей. Это на 12% больше чем за АППГ. Так, в I кв. 2023 года средняя абонентская плата за услуги связи по России сложилась в 479 рублей.