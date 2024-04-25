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Услуги сотовой связи в Пермском крае за год подорожали на 11%

Услуги сотовой связи в Пермском крае за год подорожали на 11%

25 апреля 2024, 06:56
Фото: 1MI
Средняя абонентская плата в I кв. 2024 года составила 527,5 рублей.

По итогам I кв. 2024 года средняя ежемесячная абонентская плата услуг сотовой связи в Пермском крае составила 527,5 рублей, что на 11% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ). Об этом сообщил Business Class со ссылкой на данные Росстата.

В целом по стране абонентная плата за месяц пользования сотовыми услугами составила 538,2 рублей. Это на 12% больше чем за АППГ. Так, в I кв. 2023 года средняя абонентская плата за услуги связи по России сложилась в 479 рублей.

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#Пермский край#Росстат#Прикамье#Сотовая связь#Абонентская плата#Аналогичный период#Сотовые услуги
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