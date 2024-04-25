В какие дни пермяки чаще всего попадали в ДТП? Данные ГИБДД

Временной промежуток с 14:00 до 21:00 стал в регионе самым аварийно-опасным. Меньше всего аварий происходит в период с 03:00 до 07:00. «При этом, в темное время суток совершена практически треть от общего количества ДТП, на данные происшествия приходится 43,5% от общего числа погибших и 30,2% от общего количества раненных в ДТП людей», пишет издание.