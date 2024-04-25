В какие дни пермяки чаще всего попадали в ДТП? Данные ГИБДД

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
По официальной статистике за 2023 год самыми аварийными днями стали пятница и суббота. Наибольшей тяжестью последствий характеризуются автоаварии, случившиеся в субботу. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на ГИБДД.
Временной промежуток с 14:00 до 21:00 стал в регионе самым аварийно-опасным. Меньше всего аварий происходит в период с 03:00 до 07:00. «При этом, в темное время суток совершена практически треть от общего количества ДТП, на данные происшествия приходится 43,5% от общего числа погибших и 30,2% от общего количества раненных в ДТП людей», пишет издание.
Пермякам опаснее всего ездить по федеральным трассам, поскольку именно на них риск попасть в ДТП в 3,6 раз выше, чем на региональных, и в 35 раз больше, чем на местной дороге.
По данным Госавтоинспекции, каждая десятая авария в прошлом году в Прикамье приводила к летальному исходу.