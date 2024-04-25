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В 2023 году больше всего ДТП на пермских дорогах было в пятницу и субботу

В какие дни пермяки чаще всего попадали в ДТП? Данные ГИБДД

25 апреля 2024, 08:26
Фото: ideogram.ai

В 2023 году больше всего ДТП на пермских дорогах было в пятницу и субботу

Каждая десятая автоавария в Пермском крае в прошлом году заканчивалась летальным исходом.

По официальной статистике за 2023 год самыми аварийными днями стали пятница и суббота. Наибольшей тяжестью последствий характеризуются автоаварии, случившиеся в субботу. Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на ГИБДД.

Временной промежуток с 14:00 до 21:00 стал в регионе самым аварийно-опасным. Меньше всего аварий происходит в период с 03:00 до 07:00. «При этом, в темное время суток совершена практически треть от общего количества ДТП, на данные происшествия приходится 43,5% от общего числа погибших и 30,2% от общего количества раненных в ДТП людей», пишет издание.

Пермякам опаснее всего ездить по федеральным трассам, поскольку именно на них риск попасть в ДТП в 3,6 раз выше, чем на региональных, и в 35 раз больше, чем на местной дороге.

По данным Госавтоинспекции, каждая десятая авария в прошлом году в Прикамье приводила к летальному исходу.

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#Пермь#Аварии#Федеральные трассы
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