В Перми на площади Гайдара изменится схема движения транспорта

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
В Перми на следующей неделе, с 4 мая, временно изменится схема движения транспорта в районе площади Гайдара и проезда через тоннели под Транссибом.
Подрядчик перекроет один из двух тоннелей в створе ул. Локомотивной для переустройства коммуникаций. Взамен в техническом режиме будет открыт один из двух новых тоннелей, построенных в рамках работ по возведению ул. Строителей.
Как сообщили в пресс-службе Минтранса Пермского края, через тоннель на Локомотивной движение пойдет по направлению от ДКЖ в сторону центра города. Новый тоннель примет на себя поток автомобилей от центра города в сторону ДКЖ. Это решение позволит сохранить прежнее количество полос для движения в направлении микрорайона Парковый и Красавинского моста.
К запуску временного проезда будут обустроены временные двухполосные дороги со стороны площади Гайдара и на ул. 2-й Шоссейной, а также уложат асфальтобетонное покрытие непосредственно в новом тоннеле. Когда закончатся работы на ул. Локомотивной и движение запустится в прежнем режиме, строители завершат отделочные работы в тоннелях по ул. Углеуральской.
Работы по переустройству коммуникаций ведутся в ходе строительства третьего этапа автодороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара». В краевом Минтрансе пояснили, что в связи с глубоким залеганием отдельных веток коммуникаций потребуется поочередно перекрывать тоннели в створе Локомотивной. Предварительно, перекрытие планируется до середины осени.
Сейчас в проработке находится схема движения общественного транспорта на период строительства. Она будет опубликована на ресурсах мэрии города.
Третий этап ул. Строителей возводится с привлечением федерального софинансирования в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин.