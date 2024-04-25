В Перми на площади Гайдара изменится схема движения транспорта

Как сообщили в пресс-службе Минтранса Пермского края, через тоннель на Локомотивной движение пойдет по направлению от ДКЖ в сторону центра города. Новый тоннель примет на себя поток автомобилей от центра города в сторону ДКЖ. Это решение позволит сохранить прежнее количество полос для движения в направлении микрорайона Парковый и Красавинского моста.