В Перми одобрили проекты «ПЗСП-Групп» о застройке территорий на Иве и Парковом

Застройщик обратился в комиссию с заявлением о дополнении градостроительный регламент зоны смешанной и общественно-деловой застройки Ц-СМ подзоной с высотой восемь этажей. «ПЗСП-Групп» хочет установить такую подзону на территории ул. Уинской, 55, и на проспекте Парковом, 24. Эти участки будут освоены в рамках комплексного развития территории, на фоне этого застройщик и предложил обозначить на карте градостроительного зонирования планируемые границы вышеперечисленных участков.