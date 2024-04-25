В Перми одобрили проекты «ПЗСП-Групп» о застройке территорий на Иве и Парковом

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Пермская комиссия по землепользованию и застройке одобрила предложения девелопера «ПЗСП-Групп» об установлении специального зонирования на территории организации на ул. Уинской, 55, а также на проспекте Парковом, 24. Данные участки планируется застроить жильем. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».
Застройщик обратился в комиссию с заявлением о дополнении градостроительный регламент зоны смешанной и общественно-деловой застройки Ц-СМ подзоной с высотой восемь этажей. «ПЗСП-Групп» хочет установить такую подзону на территории ул. Уинской, 55, и на проспекте Парковом, 24. Эти участки будут освоены в рамках комплексного развития территории, на фоне этого застройщик и предложил обозначить на карте градостроительного зонирования планируемые границы вышеперечисленных участков.
Общая площадь территории на ул. Уинской, 55 составит 4,9 га. По концепции застройщика, кроме жилого сектора будет возведена улично-дорожная сеть с прогулочным бульваром. На территории проспекта Паркового, 24 площадью в 3,9 тыс. кв. м. будет построена многоэтажка.
В декабре 2023 года комиссия по землепользованию и застройке впервые рассмотрела предложения «ПЗСП-Групп» по обоим участкам. Тогда они были направлены на публичные слушания.