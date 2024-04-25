В Перми подтверждён очередной случай заболевания корью

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В понедельник, 22 апреля, лабораторно подтвержден случай заболевания корью выявлен у взрослого жителя Перми, проживающего по адресу ул. Рабочая, 9а. Об этом порталу Properm.ru сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.
«Сотрудниками Управления незамедлительно начаты противоэпидемические мероприятия, установлен круг контактных лиц. За контактными установлено медицинское наблюдение и проводится вакцинация», — говорят в Управлении.
На днях мы сообщали, что в России побит антирекорд заболеваемости кори. В прошлом году этой инфекцией переболели более 12 тыс. пациентов — это в 127 раз выше показателя 2022 года, когда по стране заразились около 100 человек. «Медвестник» сообщает, что уровень заболеваемости 2023 года является максимальным за последние 29 лет.
В Пермском крае в 2023 году выявлено 44 случаев кори, статистикой поделился краевой Роспотребнадзор. При этом в 2020, 2021 и 2022 годах кори в регионе не было. По данным специалистов, эпидемиологическая ситуация по заболеваемости сейчас является контролируемой. Корью заражаются в основном люди, которые не поставили прививку.
В прошлом году в рамках подчищающей иммунизации привито 24,7 тыс. человек (99,5% от всех подлежащих иммунизации). Подчищающая иммунизация — это вакцинация тех, кто не болел корью и ранее не был привит.
Эпидемиологи напоминают, что корь передается при кашле, чихании и личных контактах. Вирус остается активным в воздухе или на поверхностях в течение двух часов. Опаснее всего корь для непривитых детей.