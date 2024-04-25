В Перми подтверждён очередной случай заболевания корью

На днях мы сообщали, что в России побит антирекорд заболеваемости кори. В прошлом году этой инфекцией переболели более 12 тыс. пациентов — это в 127 раз выше показателя 2022 года, когда по стране заразились около 100 человек. «Медвестник» сообщает, что уровень заболеваемости 2023 года является максимальным за последние 29 лет.