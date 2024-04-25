В Перми спасатели вытаскивали ребенка, застрявшего в лавочке на детской площадке

Еще один интересный случай был в начале апреля. Пермячка гуляла около дома в микрорайоне Гайва, но животное убежало в лес в сторону Верхней Курьи. Пермячка, пытаясь найти собаку, заблудилась, поэтому позвонила спасателям. Пропавшую нашли, а потерявшаяся собака сама вернулась домой.