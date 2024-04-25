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В Перми спасатели вытаскивали ребенка, застрявшего в лавочке на детской площадке

В Перми спасатели вытаскивали ребенка, застрявшего в лавочке на детской площадке

25 апреля 2024, 08:45
Фото: ideogram.ai
У ребенка была заблокирована рука.

Сотрудники МКУ «Пермская городская служба спасения» помогли ребенку, который застрял в лавочке на детской площадке. По данным спасателей, такой вызов поступил в прошлую субботу.

Всего за период с 15 по 21 апреля группы оперативного реагирования выезжали на вызовы 52 раза. Они спасли шесть взрослых и два ребенка.

Еще один интересный случай был в начале апреля. Пермячка гуляла около дома в микрорайоне Гайва, но животное убежало в лес в сторону Верхней Курьи. Пермячка, пытаясь найти собаку, заблудилась, поэтому позвонила спасателям. Пропавшую нашли, а потерявшаяся собака сама вернулась домой.

Фото: vk.com/mkupgss
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