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В Перми уже в это воскресенье стартует навигация прогулочных теплоходов

В Перми уже в это воскресенье стартует навигация прогулочных теплоходов

25 апреля 2024, 04:49
Фото: ВКонтакте/Москва-42
На рейсы выйдут три судна.

В воскресенье, 28 апреля, в Перми стартует навигация прогулочных теплоходов. 1,5 часовые речные прогулки будут осуществляться традиционно на теплоходах «Москва-210», «Москва-42» и «Алмаз», сообщает ИА «Текст» со ссылкой на судовладельца, компанию «Кама-Трэвел».

Стоимость взрослого билета составит от 500 рублей, детского — от 200 рублей, для пассажиров 60+ — от 300 рублей. Цена зависит от дня и времени прогулки. Расписание прогулок еще в разработке, пояснили изданию в компании.

В этом году навигация прогулочных теплоходов стартует раньше обычного. Ежегодно речные прогулки на теплоходах начинались в Перми в майские праздники.

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#Пермь#Кама#Теплоход#Транспорт#Прогулочный теплоход
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