В Пермском крае полиция пресекла работу подпольного казино

С декабря 2023 года по апрель текущего года пермячка незаконно проводила азартные игры в нежилом помещении. По данным следствия, она действовала в группе лиц по предварительному сговору. «Преступление выявлено при содействии ГУ МВД России по Пермскому краю», рассказали в СУ СК Прикамья.