В Пермском крае полиция пресекла работу подпольного казино

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
В Чернушке Пермского края полицейские пресекли работу подпольного игрового клуба. Организацией деятельности казино занималась 27-летняя местная жительница. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Пермскому краю в социальной сети.
С декабря 2023 года по апрель текущего года пермячка незаконно проводила азартные игры в нежилом помещении. По данным следствия, она действовала в группе лиц по предварительному сговору. «Преступление выявлено при содействии ГУ МВД России по Пермскому краю», рассказали в СУ СК Прикамья.
Жительнице города нефтяников было предъявило обвинение ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В казино были проведены обыски.
Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, идет сбор доказательной базы.