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В Пермском крае полиция пресекла работу подпольного казино

В Пермском крае полиция пресекла работу подпольного казино

25 апреля 2024, 11:35
Фото: ideogram.ai
По факту инцидента проводится проверка.

В Чернушке Пермского края полицейские пресекли работу подпольного игрового клуба. Организацией деятельности казино занималась 27-летняя местная жительница. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК по Пермскому краю в социальной сети.

С декабря 2023 года по апрель текущего года пермячка незаконно проводила азартные игры в нежилом помещении. По данным следствия, она действовала в группе лиц по предварительному сговору. «Преступление выявлено при содействии ГУ МВД России по Пермскому краю», рассказали в СУ СК Прикамья.

Жительнице города нефтяников было предъявило обвинение ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В казино были проведены обыски.

Проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, идет сбор доказательной базы.

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#Видео#Криминал#Пермский край#Полиция#Незаконная деятельность#Чернушка#Азартные игры#Игровой клуб#Подпольное казино#Статья УК РФ 171.2#Нежилое помещение
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