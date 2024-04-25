В Пермском крае пьяный подросток разбился на мотоцикле

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
В Соликамском округе пьяный подросток попал в аварию на мотоцикле. По предварительным данным, утром 23 апреля по дороге «ж/д вокзал-СКРУ-3» ехал 17-летний подросток за рулем мотоцикла Stels без номеров. На 2 км дороги парень съехал с дороги, мотоцикл опрокинулся.
По данным ГИБДД, в момент аварии несовершеннолетний был пьян, у него не было прав на управление мотоциклом. Его привлекли к ответственности по административной статье. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
В ГИБДД отмечают, что в весенне-летний период подростки, управляющие мототранспортом, все чаще попадают в аварии.