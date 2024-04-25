В воскресенье в Перми начинают работу сезонные маршруты автобусов

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Перми уже в ближайшее воскресенье начнут свою работу сезонные автобусные маршруты. Об этом сообщают в городском департаменте транспорта.
С 28 апреля автобусный маршрут №46 «Пермский академический „Театр-Театр“ — Северное кладбище» начнёт работу в постоянном режиме. По выходным дням на маршруте будут работать два автобуса большой вместимости, по будням — один автобус малого класса.
Также с этого дня автобусы №65 «Кооператив „Сосновый бор“ — Садовая — Берёзовая роща» будут продлены до кооператива «Сосновый бор». Напомним, в течение года автобус следует по основному маршруту до остановки «Садовая» и перевозит работников Пермского порохового завода до проходных предприятия. При этом расписание для удобства пассажиров будет аналогичным прошлогоднему: утренние рейсы по-прежнему будут рассчитаны на сотрудников завода, следующих на работу.