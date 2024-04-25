В воскресенье в Перми начинают работу сезонные маршруты автобусов

Также с этого дня автобусы №65 «Кооператив „Сосновый бор“ — Садовая — Берёзовая роща» будут продлены до кооператива «Сосновый бор». Напомним, в течение года автобус следует по основному маршруту до остановки «Садовая» и перевозит работников Пермского порохового завода до проходных предприятия. При этом расписание для удобства пассажиров будет аналогичным прошлогоднему: утренние рейсы по-прежнему будут рассчитаны на сотрудников завода, следующих на работу.