В выходные многим пермским автобусам придется изменить маршруты движения

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В Перми в эти выходные на улице Мира будут вестись ремонтные работы на трамвайных путях. В этой связи изменятся маршруты движения городских автобусов, сообщают в городском дептрансе.
В связи с ремонтом трамвайных путей по улице Мира, планируется перекрытие ряда перекрестков. Это приведет к изменению схемы движения автобусов №3, 10, 27, 29 40, 55 и 59.
С 23:00 26 апреля по 6:00 28 апреля будет ограничено движение на перекрестке улиц Братьев Игнатовых и Мира.
№55 в сторону центра города будут следовать в объезд по улице Одоевского. Остановка «ДК имени Гагарина» временно не будет обслуживаться маршрутом.
С 23:00 27 апреля по 6:00 29 апреля будет ограничено движение на перекрестке улиц Мира и Леонова.
№3, 10, 27 и 40 в сторону микрорайона Нагорный будут следовать с разворотом через перекресток с улицей Дениса Давыдова. Все остановки по пути следования будут сохранены.
№ 29 и 59 будут следовать в сторону остановки «Планета» в объезд перекрестка по улицам Космонавта Леонова, Космонавта Беляева, Дениса Давыдова. Остановка «Космонавта Леонова» временно не будет обслуживаться этими маршрутами.