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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

Владимир Путин перечислил цели новой системы экономики

25 апреля 2024, 13:08
На открытии съезда Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин заявил, что страна имеет все условия для перехода на новую модель экономики. Он отметил, что у российского бизнеса есть неиспользованный потенциал, который может быть поддержан государством.

Путин подчеркнул важность широкого развития экономики и социальной сферы, а также создания новых отраслей в промышленности и сфере услуг. Он отметил, что Россия обладает всем необходимым для реализации новой программы, которая способствует росту доходов и укреплению экономики. Об этом пишет 360.ru.

Президент подтвердил готовность государства продолжать поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, инвестировал, создавал новые рабочие места. Он подчеркнул, что это является интересами бизнеса и способствует повышению благосостояния граждан.

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