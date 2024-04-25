Владимир Путин перечислил цели новой системы экономики

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Путин подчеркнул важность широкого развития экономики и социальной сферы, а также создания новых отраслей в промышленности и сфере услуг. Он отметил, что Россия обладает всем необходимым для реализации новой программы, которая способствует росту доходов и укреплению экономики. Об этом пишет 360.ru.
Президент подтвердил готовность государства продолжать поддерживать бизнес, чтобы он запускал перспективные проекты, инвестировал, создавал новые рабочие места. Он подчеркнул, что это является интересами бизнеса и способствует повышению благосостояния граждан.