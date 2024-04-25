Владимир Путин перечислил цели новой системы экономики

На открытии съезда Российского союза промышленников и предпринимателей президент РФ Владимир Путин заявил, что страна имеет все условия для перехода на новую модель экономики. Он отметил, что у российского бизнеса есть неиспользованный потенциал, который может быть поддержан государством.