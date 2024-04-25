Власти Прикамья намерены сохранить поток туристов в 1 миллион человек в год

Добиться такого показателя возможно за счёт развития внутреннего туризма, в том числе семейного, экологического и промышленного. По словам чиновника, за 2023 год, когда регион праздновал 300-летие Перми, туристический поток достиг около 1,2 млн. В 2024 году турпоток будет меньше, но власти надеются, что он достигнет 1 млн. В дальнейшем планка не будет падать, так как в целом есть тенденция увеличения турпотока: практически все туроператоры после пандемии переключились на развитие въездного туризма.