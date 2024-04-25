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Власти Прикамья намерены сохранить поток туристов в 1 миллион человек в год

Власти Прикамья намерены сохранить поток туристов в 1 миллион человек в год

25 апреля 2024, 06:02
Фото: 1MI
Ставка делается на круизный туризм, горнолыжные центры и киноиндустрию.
Сюжет
Туризм

Поток туристов в Пермский край по итогам 2024 года может составить около 1 млн человек. Об этом в ходе первого всероссийского туристического конгресса «Ворота Русского севера» в Кирове заявил директор Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский. Слова чиновника приводит ТАСС.

Добиться такого показателя возможно за счёт развития внутреннего туризма, в том числе семейного, экологического и промышленного. По словам чиновника, за 2023 год, когда регион праздновал 300-летие Перми, туристический поток достиг около 1,2 млн. В 2024 году турпоток будет меньше, но власти надеются, что он достигнет 1 млн. В дальнейшем планка не будет падать, так как в целом есть тенденция увеличения турпотока: практически все туроператоры после пандемии переключились на развитие въездного туризма.

Назвал Тиминский и точки роста: круизный туризм в регионе показал рост турпотока в прошлом году на 25%. Туристов в Прикамье привлекают два десятка горнолыжных центров. На рост турпотока работает и киноиндустрия. В Пермском крае сняли некоторые фильмы, например «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Чук и Гек», «По щучьему велению», сериал «Территория» и другие.

Также, по словам Тиминского, в 2024 году в Пермском крае возобновятся вертолетные путешествия как в труднодоступные локации в пределах края, так и по направлению к плато Маньпупунер (столбы выветривания) в Республике Коми.

Первый Всероссийский туристический конгресс «Ворота Русского севера» в Кирове проходил 23 и 24 апреля. На него съехались более 400 представителей туриндустрии из более чем 30 регионов страны.

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#Экономика#Туризм#Внутренний туризм#Региональный туризм
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