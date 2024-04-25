Власти Прикамья намерены сохранить поток туристов в 1 миллион человек в год

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:16
Поток туристов в Пермский край по итогам 2024 года может составить около 1 млн человек. Об этом в ходе первого всероссийского туристического конгресса «Ворота Русского севера» в Кирове заявил директор Центра развития туризма Пермского края Константин Тиминский. Слова чиновника приводит ТАСС.
Добиться такого показателя возможно за счёт развития внутреннего туризма, в том числе семейного, экологического и промышленного. По словам чиновника, за 2023 год, когда регион праздновал 300-летие Перми, туристический поток достиг около 1,2 млн. В 2024 году турпоток будет меньше, но власти надеются, что он достигнет 1 млн. В дальнейшем планка не будет падать, так как в целом есть тенденция увеличения турпотока: практически все туроператоры после пандемии переключились на развитие въездного туризма.
Назвал Тиминский и точки роста: круизный туризм в регионе показал рост турпотока в прошлом году на 25%. Туристов в Прикамье привлекают два десятка горнолыжных центров. На рост турпотока работает и киноиндустрия. В Пермском крае сняли некоторые фильмы, например «Географ глобус пропил», «Сердце Пармы», «Чук и Гек», «По щучьему велению», сериал «Территория» и другие.
Также, по словам Тиминского, в 2024 году в Пермском крае возобновятся вертолетные путешествия как в труднодоступные локации в пределах края, так и по направлению к плато Маньпупунер (столбы выветривания) в Республике Коми.
Первый Всероссийский туристический конгресс «Ворота Русского севера» в Кирове проходил 23 и 24 апреля. На него съехались более 400 представителей туриндустрии из более чем 30 регионов страны.