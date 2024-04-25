Власти пятый год не могут закончить мастер-план санно-бобслейной трассы в Чусовом

Тогда же главный тренер сборной России по санному спорту, призёр Олимпийских игр, а теперь еще и депутат Заксобрания Пермского края Альберт Демченко рассказал о том, как строительство новой круглогодичной трассы даст возможность привлечь в Чусовой туристов. В частности, он отметил, что рядом с трассой планируется установить рампы для катания на тобогганах (бесполозные сани) и прыжков на скибайках, а когда появится соответствующая инфраструктура, трасса станет центром притяжения для туристов-горнолыжников курорта «Такман» и Губахи.