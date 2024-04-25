Власти пятый год не могут закончить мастер-план санно-бобслейной трассы в Чусовом

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Санно-бобслейная трасса с искусственным замораживанием льда на базе спортивной школы «Огонек» в Чусовом, которую краевые власти обещают построить несколько лет, пока пребывает в состоянии подготовки мастер-плана будущего объекта. Об этом Properm.ru сообщили в пресс-службе краевого минспорта.
Сейчас специалисты ведомства готовят отраслевое техническое задание на проектирование. Идет актуализация существующего проекта с учетом предложений минспорта РФ. Сроков завершения работ по проектированию, как пояснили Properm.ru в краевом минспорта, пока нет.
Саночники и бобслеисты тренируются на трассе, которая была построена в 1974 году. Чтобы спортсмены могли её использоваться, в межсезонье приходится заменять деревянное покрытие и выравнивать виражи. В связи с этим давно обсуждалась потребность — строить современную санно-бобслейную трассу с бетонным покрытием, протяжённостью 1,6 км.
В 2017 году строительство трассы исключили из программы капстроя из-за дороговизны объектов и необходимости привлечения федеральных средств. Тогда оценочная стоимость работ составляла 2,8 млрд рублей.
В 2019 году трассу вернули в программу, тогда строительно-монтажные работы были запланированы на 2020 год, а сдача объекта в эксплуатацию — в 2023 году. На её строительство предполагалось выделить в 2022 году 312 млн руб., в 2023 году — 306,8 млн руб. Мотивировка переноса — «в связи с изменением графика реализации инвестиционного проекта».
Тогда же главный тренер сборной России по санному спорту, призёр Олимпийских игр, а теперь еще и депутат Заксобрания Пермского края Альберт Демченко рассказал о том, как строительство новой круглогодичной трассы даст возможность привлечь в Чусовой туристов. В частности, он отметил, что рядом с трассой планируется установить рампы для катания на тобогганах (бесполозные сани) и прыжков на скибайках, а когда появится соответствующая инфраструктура, трасса станет центром притяжения для туристов-горнолыжников курорта «Такман» и Губахи.
Всего в рамках реализации проекта на базе спортивной школы «Огонёк», рассказывал Демченко экс-губернатору Прикамья Максиму Решетникову, будет построено десять новых объектов: сама трасса, стартовые зоны, финишные дома, контрольно-пропускные пункты и сооружения для холодоснабжения. Новая трасса полностью повторит рельеф действующей.
Заметим губернатор Пермского края обратил внимание министерства физической культуры и спорта на то, что новый спортобъект должен быть рассчитан на круглогодичное использование. «Изучите опыт западных коллег. Нужно сделать так, чтобы трасса эксплуатировалась и зимой и летом, — отметил тогда Максим Решетников. — Кроме того, необходимо в будущем предусмотреть строительство инфраструктуры, спортивно-гостиничного комплекса, чтобы приезжающие на соревнования туристы могли где-то остановиться».
В 2020 году рассматривалось два варианта строительства. Первый — трасса для тренировки саночников и бобслеистов. Отраслевое задание уже разработано, подсчитывается его ориентировочная стоимость, сообщали тогда в минспорта. Второй — трасса, рассчитанная на сани, скелетон и бобслей. Предварительная стоимость нового комплекса для трех видов спорта оценивалась в 5,6 млрд руб.
Тогда уже нынешний губернатор Дмитрий Махонин заявлял, что на строительство санно-бобслейной трассы в Чусовом в краевом бюджете предусмотрено 2,8 млрд рублей и поручал проработать вопрос о привлечении к проекту федерального финансирования.
В феврале 2021 года краевые власти внесли проект изменений в региональный бюджет, согласно которым, в частности, предлагается перенести выделение средств на строительство санно-бобслейной трассы в Чусовом с 2022–2023 годов на 2025 год. Это объяснили эпидемией COVID-19.